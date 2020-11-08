شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مختلفة لجفاف العين أبرزها عملية الليزك والدخان والتقدم فى السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة جفاف العين، وتسمى أيضًا التهاب القرنية الجاف، أو التهاب القرنية والملتحمة الجاف، أو جفاف الملتحمة هو إحساس متكرر أو مستمر بجفاف العين، قد تواجه صعوبة في إبقاء عينيك مفتوحتين أو قد لا تتمكن من العمل أو القيادة بسبب الجفاف الشديد لعينيك يمكن أن يختلف مرض جفاف العين من خفيف إلى شديد للغاية، كما يمكن أن يُحدث الحصول على علاج لجفاف عينيك فرقًا كبيرًا في تخفيف الألم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب جفاف العين وأعراض الإصابة به.



جفاف العين

أسباب جفاف العين

أسباب جفاف العين عديدة، وتعمل الدموع كطبقة واقية، وتحافظ على رطوبة العينين، وتوفر العناصر الغذائية الأساسية، وتزيل الغبار والجزيئات الأخرى.

تحتاج القرنية، التي تغطي الجزء الأمامي من العين، إلى الدموع باستمرار، مما يحميها من العدوى يحدث جفاف العين عندما لا تنتج العين ما يكفي من الدموع أو لا تنتج الدموع بالنوعية المناسبة.

هناك عدة عوامل شائعة تؤدي إلى متلازمة جفاف العين.

-العوامل البيئية

يمكن أن تؤدي الظروف البيئية إلى جفاف العين قد يكون هذا مزعجًا بشكل خاص إذا كنت تتعرض لهذه الحالات بشكل متكرر.

-الرياح

-الحرارة

-الغبار

- التكييف

-دخان السجائر

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين استجابة للظروف البيئية، وقد يكون هذا مرتبطًا بوجود عوامل خطر أخرى لجفاف العين، مثل العدسات اللاصقة أو أمراض المناعة الذاتية.

-الشيخوخة

الشيخوخة هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لجفاف العين، لأن إنتاج الدموع يتناقص مع تقدمنا ​​في السن.



جفاف العين

أنك لا ترمش فيه الكفاية

السبب الشائع الآخر هو عدم الوميض "الرمش" بما فيه الكفاية، والذي يحدث أثناء أنشطة مثل مشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر في كل مرة ترمش فيها ، تغلف العين بالدموع عادة ما تومض كل 12 ثانية الأشخاص الذين يلعبون ألعاب الكمبيوتر قد يرمشون مرة أو مرتين فقط خلال فترة زمنية مدتها ثلاث دقائق

بالإضافة إلى ذلك ، أي شيء يسبب مشكلة في الوميض يمكن أن يتداخل مع قدرتك على الرمش تشمل الاحتمالات:مرض الجفن، مرض الشلل الرعاش، يمكن أن تتداخل أنواع معينة من أمراض الغدة الدرقية مع الوميض

-ارتداء العدسات اللاصقة

يشكو ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة من جفاف العين العدسات اللاصقة اللينة ، التي تطفو على الفيلم المسيل للدموع التي تغطي القرنية ، تمتص الدموع في العين.

-تصحيح النظر بالليزر وإجراءات أخرى

قد تبدأ متلازمة جفاف العين أو تتفاقم بعد الليزك والعمليات الجراحية الانكسارية الأخرى، حيث يتم قطع أعصاب القرنية تحفز أعصاب القرنية إفراز الدموع إذا كنت تعاني من جفاف العين وتفكر في الجراحة الانكسارية ، فإن هذا التأثير الجانبي المحتمل أمر يجب مراعاته.

-الأدوية

يمكن أن يحدث جفاف العين أيضًا بسبب بعض الأدوية، بما في ذلك:

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-مضادات الهيستامين

-مضادات الاكتئاب

-حبوب منع الحمل

-مزيلات احتقان الأنف



اعراض جفاف العين

أمراض العين

العديد من الحالات التي تؤثر على العين يمكن أن تسبب أيضًا جفاف العين. يمكن أن يتداخل التهاب الجفن، وهو التهاب يصيب الجفون ، مع الغدد الدهنية في العين. ضعف غدة ميبوميان هو حالة تلتهب فيها الغدد في العين ولا تنتج الدموع كما ينبغي.

جفاف العين التبخيري هو حالة يتم فيها إنتاج الدموع ، ولكنها لا تستمر بسبب التبخر.

أمراض المناعة الذاتية

يمكن أن تؤثر بعض أمراض المناعة الذاتية على الغدد الدمعية. تشمل حالات المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب جفاف العين ما يلي:

-الذئبة ، أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم

-التهاب المفاصل الروماتويدي ، وهو مرض التهابي يسبب آلام المفاصل وتورمها وتيبسها ، بالإضافة إلى تأثيرات جهازية (للجسم كله)

-متلازمة سجوجرن ، وهو مرض مناعي ذاتي يستهدف فيه الجهاز المناعي الغدد المنتجة للرطوبة ، مما يتسبب في جفاف الفم والعينين.

اعراض جفاف العين

اعراض جفاف العين عديدة وهذه الحالة تجعل العيون تشعر بالجفاف والحكة، قد تواجه هذه الأعراض طوال الوقت أو بشكل متقطع ، وتميل إلى التفاقم بعد يوم طويل، وعادة ما تكون أقل وضوحًا عند الاستيقاظ.

قد تشمل الأعراض الشائعة لمتلازمة العين الجافة ما يلي:

-حرقة في العيون

-إحساس لاذع في العين

-حكة في العيون

- ألم العيون

-الحساسية للضوء

-احمرار العين

-رؤية ضبابية

-شعور بوجود بقعة من الأوساخ في العين