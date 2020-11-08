حضن دافئ وكلمة رقيقة.. هكذا هنأ زوج نائبة بايدن قرينته

الأحد 8 نوفمبر 2020

"فخور جدا بكِ".. هكذا هنأ دوج إمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بانتخابها نائبة للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.



ونشر دوج إمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، صورة توثق لحظة معرفتهما بخبر فوزها، وهو يعانقها.

وظهر إمهوف، الذي يعد أول رجل ثانٍ (أي زوج نائبة الرئيس) في تاريخ الولايات المتحدة، وهاريس في الصورة الذي نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهما في إحدى الحدائق المفتوحة، وكتب عليها "أنا فخور جدا بكِ"، مضيفا قلبيين باللون الأحمر وأعلام أمريكية فوق الصورة.

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وأعلنت مجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حسمه أصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها ٢٠ صوتا.

وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلن فوز المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات تتجاوز 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولايتي بنسيلفانيا ونيفادا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ولأول مرة في تاريخها، انتخبت الولايات المتحدة امرأة لنيابة الرئاسة هي كامالا هاريس (56 عاما) التي ستكون كذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب.