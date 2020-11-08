شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد طبخة الشتاء المفضلة.."القلقاس"ينشط الجسم ويقوى العضلات ولصحة الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى القلقاس على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات، كما أنه يعمل على تنشيط الجسم وتقوية العضلات، حيث يحتوى القلقاس على "فيتامين ج، الفوسفور، الألياف، البوتاسيوم، فيتامين هـ"، وغيرها من الفيتامينات والعناصر الاخرى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد القلقاس هى:

1: قد يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

على الرغم من أن القلقاس نبات نشوي ، إلا أنه يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم: الألياف والنشا المقاوم .

2: قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

قد تساعد الألياف والنشا المقاوم في جذر القلقاس أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجد بحث كبير أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب، ووجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل 10 جرامات إضافية من الألياف يتم استهلاكها يوميًا ، ينخفض ​​خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17٪ (9مصدر موثوق).

3: خصائص مضادة للسرطانيحتوي جذر القلقاس على مركبات نباتية تسمى بوليفينول لها فوائد صحية مختلفة ، بما في ذلك القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، إن مادة البوليفينول الرئيسية الموجودة في جذر القلقاس هي كيرسيتين ، والتي توجد أيضًا بكميات كبيرة في البصل والتفاح والشاي.

Advertisements

4:قد تساعدك على فقدان الوزن

يعتبر القلقاس مصدرًا جيدًا للألياف ، حيث يحتوي على 6.7 جرام لكل كوب (132 جرامًا) ، وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى انخفاض وزن الجسم وتقليل الدهون في الجسم.

5: جيد لأمعائك

نظرًا لأن جذر القلقاس تحتوي على الكثير من الألياف والنشا المقاوم ، فقد يكون مفيدًا لصحة الأمعاء، لا يهضم جسمك أو يمتص الألياف والنشا المقاوم ، لذا فهي تبقى في أمعائك عندما تصل إلى القولون، فإنها تصبح غذاءً للميكروبات الموجودة في أمعائك وتعزز نمو البكتيريا الجيدة.

6: متعدد الاستخدامات وسهل الإضافة إلى نظامك الغذائي

يحتوي جذرالقلقاس على قوام نشوي وطعم خفيف وحلو قليلًا يشبه البطاطا الحلوة، يمكن استخدامه في كل من الأطباق الحلوة والمالحة.

يعتبر القلقاس أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف والنشا المقاوم ، والذي يمثل العديد من فوائده الصحية، مثل تحسين صحة القلب ومستويات السكر في الدم ووزن الجسم وصحة الأمعاء.