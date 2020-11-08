شكرا لقرائتكم خبر عن حمض البوليك الشديد فى الدم قد يقلل بقاءك على قيد الحياة بمقدار 11 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية أن المستويات المرتفعة من حمض اليوريك"البوليك" في الدم يمكن أن تقلل من فرص الناس في البقاء على قيد الحياة وتقلل أيضًا من عمرهم بما يصل إلى 11عامًا، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

وجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة BMJ Global Health ، دليلاً على انخفاض كبير في بقاء المريض مرتبطًا بالتركيزات الشديدة من حمض اليوريك في الدم (SUA) لكل من الرجال والنساء.

قال رئيس الدراسة ليونارد براون من جامعة ليمريك في الولايات المتحدة: "هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم إحصائيات مفصلة عن البقاء على قيد الحياة لتركيزات حمض اليوريك بين الرجال والنساء الإيرلنديين في النظام الصحي".

وأضاف براون: "كان سؤالنا الرئيسي هو تحديد ما إذا كانت حمض اليوريك ، علامة الدم التي يتم قياسها بشكل روتيني ، يمكن أن تساعدنا في التنبؤ بعمر المريض ، وكل شيء آخر متساوٍ"، للإجابة على هذا ، جمع فريق البحث بيانات من 26525 مريضًا.

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بالنسبة للرجال ، كانت الرسالة واضحة تمامًا تم تقليل متوسط ​​البقاء على قيد الحياة بمتوسط ​​9.5 سنوات للرجال ذوي المستويات المنخفضة من حمض اليوريك ، و 11.7 سنة للرجال الذين لديهم مستويات مرتفعة من حمض اليوريك.

وبالمثل بالنسبة للنساء، وجد أن متوسط ​​البقاء على قيد الحياة انخفض بنحو ست سنوات بالنسبة لأولئك الذين لديهم مستويات أعلى من حمض اليوريك.

وفقًا للباحثين، كان هناك دليل جيد على أن المستويات العالية من حمض اليوريك مرتبطة بمجموعة من الحالات الطبية المزمنة الخطيرة مثل الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

قد تفسرهذه الارتباطات المعروفة جزئيًا معدل الوفيات المرتفع الذي لوحظ في المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات اليوريك في الدراسة.

كتب مؤلفو الدراسة: "في الواقع ، عندما نظرنا في سبب وفاة هؤلاء المرضى ، وجدنا من ناحية أن الرجال والنساء الذين لديهم مستويات عالية جدًا من حمض اليوريك ماتوا لأسباب تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية".