شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف ارتباط طنين الأذن بأحد أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن طنين الأذن يصبح أسوأ بعد الإصابة بفيروس كورونا، ووجد الباحثون في الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Public Health، أن 40٪ ممن تظهر عليهم أعراض كورونا يعانون في نفس الوقت من تفاقم طنين الأذن لديهم، بحسب ما نشر موقع "ميديكال نيوز".

وقادت جامعة أنجليا روسكين البريطانية دراسة على 3103 أشخاص مصابين بطنين الأذن، بدعم من جمعية طنين الأذن البريطانية وجمعية طنين الأذن الأمريكية ضمت الدراسة مشاركين من 48 دولة، غالبيتهم العظمى من بريطانيا والولايات المتحدة.

على الرغم من أن الدراسة ركزت على الأشخاص الذين يعانون من طنين بالأذن موجود مسبقًا، إلا أن عددًا صغيرًا من المشاركين أفادوا أيضًا أن حالتهم نشأت في البداية عن طريق ظهور أعراض COVID-19 ، مما يشير إلى أن طنين الأذن يمكن أن يكون أحد أعراض كورونا الطويلة الأمد في بعض الحالات.

يؤثرطنين الأذن على واحد من كل ثمانية بالغين في المملكة المتحدة ويرتبط بانخفاض الرفاهية العاطفية والاكتئاب والقلق.

ووجدت الدراسة الجديدة أيضًا أن نسبة كبيرة من الناس يعتقدون أن طنين الأذن لديهم يزداد سوءًا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم تقديمها للمساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس أدت هذه التدابير إلى تغييرات كبيرة في روتين العمل ونمط الحياة.

أفاد المشاركون في المملكة المتحدة أن هذه مشكلة أكبر مقارنة بأشخاص من دول أخرى، حيث قال 46٪ من المشاركين في المملكة المتحدة إن تغييرات نمط الحياة أثرت سلبًا على طنين الأذن لديهم مقارنة بـ 29٪ في أمريكا الشمالية.

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ساهمت المخاوف الداخلية مثل الخوف من الإصابة بكورونا والمخاوف المالية والشعور بالوحدة وصعوبة النوم في جعل طنين الأذن أكثر إزعاجًا لـ 32٪ من الأشخاص بشكل عام، مع عوامل خارجية مثل زيادة مكالمات الفيديو، والبيئات المنزلية المزعجة ، والتعليم المنزلي وزيادة القهوة.

وجدت الإناث ومن هم في سن الخمسينيات من العمر أن الطنين أكثر إزعاجًا بشكل ملحوظ خلال الوباء.

أشارت الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى زيادة شدة أعراض طنين الأذن فإن جائحة COVID-19 زاد أيضًا من صعوبة حصول الأشخاص على دعم الرعاية الصحية لهذه الحالة.قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط العاطفي وتفاقم أعراض طنين الأذن، مما يؤدي إلى حدوث حلقة مفرغة.

وقبل فيروس كورونا كان أكثر من ثمانية من كل 10 مرضى بريطانيين غير راضين بالفعل عن خيارات العلاج المتاحة من أخصائي الصحة.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور إلدري بيوكس، الزميل الباحث في جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج، إنجلترا، وجامعة لامار في تكساس: "إن نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على التعقيدات المرتبطة بالإصابة بطنين الأذن وكيف أن كلا من العوامل الداخلية، حيث يمكن أن يكون للقلق المتزايد والشعور بالوحدة والعوامل الخارجية، مثل التغييرات في الروتين اليومي، تأثير كبير على الحالة.

وأضاف "يبدو أن بعض التغييرات التي أحدثها COVID-19 كان لها تأثير سلبي على حياة الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن، وأفاد المشاركون في هذه الدراسة أن أعراض COVID-19 تزداد سوءًا ، أو في بعض الحالات ، تبدأ بطنين الأذن وفقدان السمع هذا شيء يحتاج إلى فحص دقيق من قبل كل من الخدمات السريرية وخدمات الدعم. "