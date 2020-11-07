بولندا تسجل زيادة يومية قياسية بإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بولندا، السبت، تسجيل 27875 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو رقم قياسي يرفع الإجمالي إلى نصف مليون حالة.
جاء هذا مع دخول قيود جديدة حيز التنفيذ للحد من انتشار الوباء بعدما ارتفعت الإصابات ارتفاعا حادا خلال الشهر الماضي.
وقال أطباء لوسائل الإعلام البولندية إن عدد الأسرة في المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي أوشك على النفاد كما أن عدد المسعفين لن يكون كافيا.
وسجلت بولندا، الجمعة، عددا قياسيا من حالات الوفاة المرتبطة بكورونا بلغ 445 حالة. وسجلت السبت 349 حالة وفاة.
وتتضمن القيود إغلاق معظم المتاجر في مراكز التسوق وكذلك المسارح والمتاحف وصالات العرض اعتبارا من السبت. وتؤكد الحكومة أنها تريد تجنب الإغلاق التام.
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