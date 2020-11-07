شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تطلق حملة لتوعية المستخدمين بخاصية «الأمان العائلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر منصة «تيك توك» فى جهودها للتوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت، من خلال حملتها لسفراء الأمان، بنشرهم لفيديوهات توعوية لمستخدمى المنصة، وتركز «تيك توك» فى الجزء الثانى من حملتها التى أطلقتها هذا الشهر على خاصية الأمان العائلى، والتوعية بمتابعة الأبناء وصغار السن، لتحقيق أفضل استفادة من منصات التواصل وحمايتهم من أى محتوى غير مناسب لأعمارهم.

وتسمح خاصية المتابعة الأبوية أو الاقتران العائلى بربط هواتف الأبناء بتلك الخاصة بالآباء لمتابعة الاستخدام وتحديد الأوقات المتاحة لهم للاستخدام من خلال وضع إدارة وقت الشاشة، بل ومراجعة الحسابات ونوعية المحتوى الذى يتابعونه، من خلال وضع التقييد الذى يحد من ظهور المحتوى الذى قد لا يكون مناسبًا لجميع الجماهير.

من جانبه، قال هانى كامل، مدير عمليات المحتوى فى «تيك توك» شمال إفريقيا، إن هذا البرنامج يأتى كجزء من جهود منصة «تيك توك» المستمرة لضمان أمان وسلامة الملايين من مستخدميها حول العالم، من خلال تمكينهم رقميا ودعمهم بالأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، وأضاف أن وضع الاقتران العائلى يأتى فى نفس الإطار لتمكين الآباء من حماية أبنائهم فى نفس الوقت الذى ينفتح فيه العالم أكثر على استخدام منصات التواصل وخلق المحتوى، مؤكدا على استمرار تعزيز المنصة بالحلول والأدوات التى تعزز من البيئة الإيجابية والآمنة، لجميع المستخدمين حول العالم، خاصة فى مصر.

وأوضح «كامل» أن التطبيق مخصص للمستخدمين الذين يبلغون من العمر ١٣ عامًا أو أكثر، وقد منحناه تصنيف ١٢+ على متجر التطبيقات، ليتيح ذلك استخدام أدوات الرقابة الأبوية المتوفرة لحظر التطبيق من هاتف طفل دون السن القانونية على سبيل المثال.