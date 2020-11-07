شكرا لقرائتكم خبر عن «خالص» تطلق مسابقة لدعم المشاريع الناشئة بـ100 ألف جنيه ومنصة مدفوعات رقمية مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة «خالص» العاملة فى خدمات مدفوعات التجزئة الرقمية بمصر، إحدى شركات «إى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، مسابقة «يلا ستارت مع خالص» لتوفير فرصة دعم كبرى واستثنائية للمشاريع الناشئة فى مصر، وفتحت باب التقدم من خلال بوابتها الإلكترونية أمام جميع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الناشئة (StartUps)، وبموجب المسابقة سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على منصة مدفوعات رقمية مجانًا، بالإضافة إلى دعم مالى يصل إلى 100 ألف جنيه.

وتعد منصة المدفوعات الإلكترونية التى ستمنحها «خالص» للفائزين مجانا أهم خطوة تدعم المشاريع الناشئة على البدء باحترافية فى عالم التحول الرقمى، حيث تقصر عليها مسافة طويلة عبر إتاحة تحصيل مقابل الخدمات والسلع إلكترونيًا وبشكل فورى عبر شبكة مؤمنة تماما ومؤسسة وفقًا لأحدث المعايير التقنية العالمية، كما تسهل المنصة على الشركات الناشئة الوصول سريعًا إلى العملاء المستهدفين، خاصة أن معظم الشركات التى تعمل وفقًا لهذا النموذج تقدم سلعها وخدماتها «أونلاين»، ويكون جمهورها أيضا من المتعاملين مع الإنترنت، وبالتالى فإن توفر منصة مدفوعات رقمية يشجع الجمهور على التفاعل المباشر مع الشركة، ويزيد بالتالى من الطلب على منتجاتها.

وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس شركة «إى فاينانس»، عن سعادته بإطلاق المسابقة التى تستهدف تقديم المزيد من الدعم والرعاية والتشجيع للشباب من رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المشروعات الطموحة.

من جانبها، قالت نورا أورخان، مديرة التسويق والعلاقات العامة بشركة «خالص»، إن المسابقة تقدم الدعم الكبير للشباب الطموحين والمبتكرين وأصحاب الأعمال الناشئين، وفى ذات الوقت ترسخ مفهوم المجتمع اللانقدى فى مصر، وتضيف زخمًا جديدًا لإنجاح خطة الدولة لنشر الشمول المالى وتعميم الدفع الإلكترونى فى المعاملات التجارية اليومية.