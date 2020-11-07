إليكم كيفية التخلص من الأكزيما … التغلب على نوبة الحكة وتوقيف الأسباب

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - يعاني العديد من الاشخاص من الاكزيما والتي تسبب إحباطا نفسيا كبيرا لدى المصاب، وفي هذا السياق نشر موقع “ميرور” البريطاني مقالا استعرض فيه سبل التخلص من الأكزيما والتغلب على الحكة والحد من الأسباب التي تؤدي لظهورها، وجاء في المقال الذي ترجمه لكم موقع “صوت بيروت انترناشونال”…

وفقاً للخدمات الصحية الوطنية ، ارتفع عدد حالات الأكزيما التي تم الإبلاغ عنها بنسبة 40 في المائة في السنوات الأربع الماضية.

سواء كنت سيء الحظ بما فيه الكفاية لتكون ولدت مع مشكلة في الجلد أو قمت بتطويرها في وقت لاحق من الحياة ، الأكزيما يمكن أن تكون مؤلمة ، محرجة وموهنة.

هناك أكثر من ستة ملايين مصاب في المملكة المتحدة ، ووفقاً لمسح أجرته صيدلية لويدز، يمكن أن يتسبب ذلك في تجنب الناس الحميمية ، بالإضافة إلى زيادة إجازة العمل وإلغاء الأحداث الاجتماعية.

ما الذي يمكن عمله لإعادة بشرتك إلى المسار الصحيح ؟ فيما يلي نصائحنا من خبراء الصحة.

الأكزيما حمراء ، تأتي على شكل تقشر مع حكة في الجلد ، والذي غالبا ما يتفسّخ وينزف. النوع الأكثر شيوعاً من الأكزيما هو التأتبي (الناجم عن الحساسية) ، ولكن قد يعاني الناس من الأكزيما التلامسية (انتشار بعد لمس المواد المسببة للحساسية مثل النيكل أو المطاط) ، أو القرصية (التي تحدث في بقع على شكل عملة معدنية) ، أو الزهمي (أكزيما فروة الرأس).

الأكزيما التأتبية موجودة في جيناتك ، وغالباً ما تترافق مع حمى القش والربو.

يقول الدكتور روب هيكز: “يمكنك إوضع الأكزيما في حالة ثبات ، ولكن ستحصل عليها دائماً – إنها حالة موجودة لديك ما إذا كنت تعاني من أعراض أم لا”. “الهدف من العلاج هو إبقاء الناس بعيدين عن حالة تفشيها وانتشارها.”

على الرغم من أنك قد تكون اكتسبت الأكزيما وراثياً ، إلا أنه لا يمكن إطلاقها إلا عن طريق مسبب، والذي يمكن أن يكون أي شيء من المكسرات إلى شعر الكلب ، من الصوف إلى دخان السجائر . إنّ تحديد المسبب، هو مفتاح العلاج.

1- لا تحكّ

كسر نوبة الحكة أمر حيوي للعلاج . يقول الدكتور روب:” قد يؤدي الخدش الناتج عن الحكّ إلى تخفيف مؤقت للحكة ، ولكنه يؤدي في الواقع إلى إطلاق مادة كيميائية تسمى الهستامين والتي تسبب المزيد من الحكة”.



الخدش يضر الجلد وقد يسمح للبكتيريا التي تعيش عادة على السطح بالدخول وتسبب العدوى. حافظ على الأظافر قصيرة، وكلما أتتك الرغبة بالحكّ، قم بتدليك منطقة الحكة بمرطب باستخدام أطراف أصابعك.

2- ادهن كريم

سيحتاج معظم الناس إلى تجربة بعض العلاجات قبل أن يجدوا واحداً يعمل بالنسبة لهم. أفضل طريقة لعلاج الأكزيما هي الترطيب.”يقول الدكتور مات بيكافر “غطي جسمك بمرطب الصباح والليل ، واحتفظ بوعاء في حقيبتك لفترة النهار.”

يمكن أن يصف الطبيب مرطبات مختلفة ، ولكن لن تعمل جميعها من أجل الجميع. ضعه بعد الاستحمام عندما لا يزال الجلد رطباً للمساعدة على احتباس الرطوبة. قم بذلك بدقة ، حتى عندما لا يكون لديك أعراض.

لا داعي للذعر إذا توقف الكريم المفضل لديك عن العمل-فقد تحتاج إلى التبديل بين علامتين تجاريتين.

3- زيارة الطبيب

في حالات الأكزيما الشديدة ، قد يحيلك طبيبك إلى طبيب الأمراض الجلدية الذي يمكن أن يصف كريم الستيرويد ، والضمادات الخاصة واللفائف الرطبة ، أو حتى العلاج بالضوء فوق البنفسجي.

على الرغم من أن المنشطات قد يكون لها آثار جانبية سيئة إذا ما استخدمت على المدى الطويل, فهي آمنة تماماً لفترة قصيرة. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تسبب الأكزيما الشديدة الحزاز ، مما يؤدي إلى أن يصبح الجلد سميكاً وجلدياً.

ما هو أفضل علاج للدكتور روب لطفل يعاني من الأكزيما؟ “أوصي الوالدين إعطاء الطفل عناق كبير لإظهار أن الاتصال لن يضر به. يقول الدكتور روب:” في كثير من الأحيان يخاف الناس من لمس المصابين لأنهم قلقون من التسبب في الألم ، أو من العدوى – لكن الأكزيما ليست معدية”.

4- اختر ما هو طبيعي

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك استخدامها لتهدئة بشرتك بشكل طبيعي. تأكد من أن أغطيتك مصنوعة من القطن ، فهي أكثر لطفاً على الجلد من المواد الاصطناعية-يمكنك حتى محاولة ارتداء قفازات قطنية في الليل لمنع الحكة. وقد تمّ استخدام نخالة الشوفان لعدة قرون لعلاج الأمراض الجلدية.

تأخذ بضع حفنات من نحالة الشوفان ونضعها في كيس من الشاش أو زوج من الجوارب القديمة. يقول الدكتور مات:” أضف الكيس إلى حمامك ، أو قم بتعليقه من رأس الدش لتهدئة البشرة المؤلمة”.

إذا كان الحمام المليء بالعصيدة لا يريحك ، فجرب جل الصبار-احتفظ به في الثلاجة حتى يكون بارداً ومنعشاً ، أو اشرب عصير الصبار. إنّ زيت جوز الهند هو المفضل من قبل العديد من الذين يعانون-اختار الزيت العضوي ، البارد واضغطه وافركه على الجلد الرطب.

غالبا ما يكون هناك رابط بين حالتك الذهنية وبشرتك ، لذلك خصص وقتاً للاسترخاء. من الشائع أن تشتعل الأكزيما خلال الفترات المجهدة ، مثل الانفصال أو بدء وظيفة جديدة. تقول خبيرة التغذية للنجوم كيم بيرسون:” ابحث عن طرق للحد من التوتر ، مثل التأمل أو اليوغا “ومن المهم أيضاً الحصول على قسط كاف من النوم.”

5-احترس من الأطعمة المسببة للحساسية

يمكن أن تكون الحساسية الغذائية سبباً شائعاً للعديد من المصابين بالأكزيما. حليب البقر هو الجاني المعروف ، ولكن الأطعمة الشائعة الأخرى تشمل البيض وفول الصويا والقمح.

تقترح كيم بيرسون النظر في اتباع نظام غذائي للتخلص من الطعام ، والذي يتضمن قطع

الأطعمة التي يشكّ الفرد بأنها تسبب الحساسية لفترة من الزمن ومن ثم إعادة تقديمها تدريجياً لمعرفة ما إذا كانت تسبب الحساسية أم لا.

وتقول:” بعض الأطعمة يمكن أن تعزز الالتهاب – يجدر محاولة تقليل تناولك للسكر والكربوهيدرات المكررة والأطعمة عالية المعالجة والمقلية”. حافظ على مذكرة تكتب فيها أعراض الطعام لمعرفة ما إذا كان يمكنك إنشاء أي روابط بين ما تأكله وحالة الأكزيما.

الخبر والكربوهيدرات تحفز الالتهاب

للحصول على بشرة سعيدة ، تأكد من تناول الكثير من الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل الأسماك الزيتية وبذور الكتان والجوز. تقول كيم:” اختر مأكولات تكون نسبة السكر فيها منخفضة في الدم والكربوهيدرات الكاملة مثل الشوفان والكينوا والبطاطا الحلوة ، بالإضافة إلى الفواكه منخفضة السكر مثل التوت والتفاح والكمثرى”. يمكن تحسين جميع أنواع الأكزيما عن طريق التغييرات في النظام الغذائي.

6-الإجهاد

الإجهاد ليس دائماً سبباً للأكزيما. ولكن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى عدد من القضايا المختلفة في الجسم ، الاكزيما مجرد واحدة منهم.

فيما يلي بعض الطرق البسيطة لخفض مستويات التوتر لديك

-المشي أكثر

-تخصيص حمام قبل النوم

-إبطاء سرعة حياتك

-تأخذ نفساً عميقاً

-الهروب من الحياة من خلال قراءة كتاب ، لعب لعبة كمبيوتر

أفضل علاجات للأكزيما

1- Childs Farm Moisturiser Unfragranced

مثالية للأطفال والكبار وبأسعار معقولة جداً ، منتجات Child’s farm هي تلك التي يجب مراعاتها ، فهي مشهورة بتوفير حلول فعالة للبالغين المصابين بالأكزيما.

المرهم اللطيفة وبدون رائحة مناسب لجميع أنواع البشرة ويمكن استخدامه على وجهك واليدين والجسم.

2- Eucerin UreaRepair Original 10% Urea Cream

مع قدوم فصل الشتاء تعتبر ، مجموعة UreaRepair Eucerin مثالية للعناية بالبشرة الجافة المقشرة.

تم إثراء التركيبة بمكون هيرو اليوريا ، والذي يوجد بشكل طبيعي في الجلد للمساعدة في الحفاظ على رطوبته وحمايته.

3- Nursem Caring Hand Cream

تم ابتكاره من قبل ممرضة في الخدمات الصحية الوطنية وزوجها لتوفير الحماية للأيدي التي تم غسلها أكثر من اللازم-Nursem هو جرعة الترطيب التي تحتاج إليها الأيدي المتشققة.

4- Bourn Beautiful Naturals Oat Rich Lotion (for eczema)

مزيج فريد من حرير الشوفان وزبدة الشيا وعصير الصبار ، يعتبر منتج ممتاز لتهدئة البشرة.

5- The Organic Pharmacy Ultra Dry Skin Cream

الملمس الغني للغاية مصنوع من الألوا فيرا والسكوالان الذي يجلب راحة فورية للبشرة المجهدة. يستخدم كعلاج للجلد على القدمين واليدين والمرفقين أو أي منطقة في الجسم.

6- Cetraben Ointment 120g

يوفر مرهم Cetraben مستويات عالية من الترطيب لمناطق البشرة الجافة جدا ويخلق حاجزاً وقائياً على الجلد لتخفيف الحكة.

7- MooGoo Sensitive Skin Balm

MooGoo Sensitive Skin Balm هو بديل طبيعي لكريم الستيرويد (رائع لأولئك الذين لا يستخدمون المنشطات أو يحاولون تجنبها).

8- Farmologie Pink Grapefruit Moisturiser

يتم إثراء المجموعة بمكونات إضافية طبيعية ومستمدة بشكل طبيعي مع فوائد استثنائية للبشرة الجافة والحساسة وحتى المعرضة للأكزيما.

9- Weleda White Mallow Body Lotion

يخفف غسول الجسم الخالي من العطور، من الحكة ويوفر إحساساً لطيفاً بالتبريد على الجلد.