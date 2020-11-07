اللوز.. فوائد صحية من إنقاص الوزن إلى ضبط ضغط الدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عليك بتناول اللوز إذا أردت الحصول على أفضل العناصر الغذائية لتعزيز الصحة والحماية من الأمراض، فبين يديك كنز من الفوائد الصحية.

واللوز أحد أنواع المكسرات اللذيذة الأكثر فائدة للصحة، حيث أن اللوز يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن مثل فيتامين ب، والكالسيوم، والماغنسيوم والنحاس، كما أنه غني بالأحماض الدهنية الصحية وكل هذه العناصر تساعد على حماية الجسم من الأمراض.





فوائد اللوز الصحية:

السيطرة على السكر في الدم

على مرضى السكري تناول حفنة من اللوز يوميا وهذا لأن اللوز من المكسرات المنخفضة الكربوهيدرات، لكنها غنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية فضلا على أنها تحتوي على الماغنسيوم.

وجميع هذه العناصر تساعد على السيطرة على السكر بالدم والوقاية من ارتفاعه، كما أنه يساعد على تحسين متلازمة التمثيل الغذائي.

خفض ضغط الدم المرتفع

يحتوي اللوز على الماغنسيوم، وهو من المعادن الضرورية التي تساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

والجدير بالذكر أن الارتفاع في معدل ضغط الدم يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والنوبات القلبية وحدوث السكتات الدماغية.





التقليل من الكوليسترول بالدم

أشارت الدراسات المختلفة وفق ما ذكره موقع "health line" إلى أن تناول حفنة من اللوز يوميا يساعد على حدوث انخفاض في معدل الكوليسترول، والوقاية من الإصابة بالأمراض والنوبات القلبية والحماية من ارتفاع ضغط الدم.

غني بمضادات الأكسدة

اللوز غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من التعرض إلى الإجهاد التأكسدي المتسبب في حدوث الالتهابات وأمراض الشيخوخة والأمراض السرطانية المختلفة.

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن تناول 84 جرام من اللوز يوميا يساعد على التقليل من الإجهاد التأكسدي.

إنقاص الوزن

اللوز غني بالبروتين والألياف التي تزيد من الشعور بالشبع، وعلى الرغم من أن اللوز منخفض الكربوهيدرات ويحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أن الدراسات أثبتت أنه يساعد على إنقاص الوزن ويعزز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.





المساعدة على الهضم

اللوز مصدر للألياف ولهذا فإن تناول حفنة من اللوز أو شرب كوب من حليب اللوز يساعد على تعزيز عمل حركة الأمعاء، والوقاية من الإصابة بالإمساك.

كما أن اللوز يساعد على تعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء مما يحمي الجهاز الهضمي من الأمراض.

ترطيب البشرة والشعر

اللوز غني بالدهون الصحية التي لها دور في الحفاظ على نضارة البشرة حيث أن اللوز يمد البشرة بفيتامين A وفيتامين E الذي يحمي البشرة من المشكلات والعمل على ترطيبها بشكل جيد.

كما أنه يحافظ على لمعان الشعر ورطوبته وهذا من خلال استخدام زيت اللوز أو تناول اللوز يوميا.