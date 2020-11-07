إيران تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران إجراءات عزل عام جديدة، السبت، بعد تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسجلت إيران 423 وفاة بسبب المرض في الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي إن أحدث بيانات الوزارة سجلت 9450 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 673250 والوفيات إلى 37832.



وفرضت الحكومة الإيرانية في الآونة الأخيرة قيودا جديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من تفشي الفيروس، وأعلن الرئيس حسن روحاني مزيدا من الإجراءات، السبت.

فاعتبارا من يوم الثلاثاء، ولمدة شهر واحد، سيتعين وقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية في الساعة السادسة مساء.