شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنخفض معدلات الإصابة بكورونا في الأشخاص المصابين بالروماتيزم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن حدوث عدوى COVID-19 كان منخفضًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض الروماتيزم، وأن معظم المصابين يعانون من مسار خفيف من المرض، بالإضافة إلى ذلك، كانت الوفيات منخفضة بين مرضى الروماتيزم المصابين بـ COVID-19.

وفقا للبحث الذى جاء في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم ونشر في " ACR Convergence "، فعندما بدأ الوباء ، لم يكن من الواضح كيف يتأثر الأشخاص المصابون بأمراض الروماتيزم ، الذين يخضعون للعلاج المثبط للمناعة ، بعدوى COVID-19، حتى أن بعض الدراسات المبكرة أشارت إلى أن هذه الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير وقائي ، ولكن ظلت هناك مخاوف بشأن ضعف هؤلاء المرضى.

ولمعرفة المزيد ، أجرى الباحثون مراجعة منهجية للدراسات التي أبلغت عن نتائج عدوى COVID-19 بين المرضى المصابين بأمراض الروماتيزم الذين كانوا يتناولون علاجات بيولوجية وهادفة.

يقول المؤلف المشارك للدراسة : "عندما بدأ الوباء ، كان هناك قلق بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار أو الاستمرار في العلاج المناعي بين المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم، لأنهم في خطر متزايد للإصابة بالعدوى"، "كنا مهتمين بمعرفة ما إذا كان هؤلاء المرضى معرضون لخطر متزايد للإصابة بعدوى COVID-19، وإذا أصيبوا ، أردنا معرفة مدى خطورة مسارهم السريري، حيث يمكن أن يساعدنا هذا في تحديد ما إذا كان من الآمن الاستمرار أو إجراء علاجات مناعية في حالة الإصابة بعدوى COVID-19 ".

تضمنت المراجعة النهائية 6095 مريضًا يعانون من أمراض الروماتيزم من 8 دراسات قائمة على الملاحظة، مع وجود 28٪ مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي و 7٪ مصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، ومن بين 6095 مريضًا، كان 123 أو 2 ٪ فقط إيجابيين أو مريبين للغاية لـ COVID-19.

في جميع الدراسات المستخدمة للمراجعة، كان 68٪ من مرضى COVID-19 يتناولون الأدوية البيولوجية، و 31٪ يتناولون الأدوية المضادة لعامل نخر الورم و 6٪ يتناولون مثبطات لعلاج الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

ومن بين هؤلاء المرضى المصابين بفيروس كورونا ، لم يدخل 91 أو 73٪ منهم المستشفى قط، 13 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى تطلبوا الدخول إلى وحدة العناية المركزة وتوفي 4 مرضى فقط.

وذكرالبحث، أنه كان هناك عدد قليل من المرضى الذين يخضعون للعلاجات البيولوجية والموجهة للتوصل إلى استنتاجات محددة حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في العلاج أم لا".

وأوضح الفريق أنهم في انتظار المزيد من الدراسات المكثفة التي تشمل المزيد من المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم على العلاجات البيولوجية والمستهدفة، وهناك مجال آخر يهمنا وهو فحص عوامل الخطر لعدوى COVID-19 الشديدة في المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم، حيث نأمل أن يساعدنا هذا في تحديد أي المرضى يجب أن يراقبوا عن كثب وربما وضع احتياطات للتخفيف من مخاطرهم ".