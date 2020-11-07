شكرا لقرائتكم خبر عن السفر قد يعرضك للإصابة بفيروس كورونا ..اعرف هتعمل إيه قبل ما تبدأ الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "للسفر 7 فوائد "جملة نسمعها دائما ولكن فى الوقت الحالى قد يعرضك السفر لمخاطر صحية أبرزها الاصابة بفيروس كورونا وذلك نظرا لانتشار العدوى والفيروسات، ما ذكره موقع healthline ، مجموعة من توصيات الخبراء أثناء السفر وهى ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي ، وكذلك الحجرالصحي والاختبار قبل وبعد رحلتك.

حيث يعتبر ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، ونظافة اليدين هي اساسيات أى رحلة، من المهم أيضًا أن يكون المسافرون لقضاء العطلات على دراية بالمخاطر المحتملة على طول الطريق.

قال الدكتور كيث أرميتاج ، أخصائي الأمراض المعدية والمدير الطبي لمستشفيات الجامعة ، مركز رو غرين للسفر: "هناك المزيد من البيانات تفيد بأن السفر المحلي أوالرحلات الجوية التي تقل عن 3 ساعات حيث يرتدي الأشخاص الأقنعة هي في الواقع منخفضة المخاطر" .

"ليس السفر هو ما يقلقني. وقال "إنها أكثر الأحداث الاجتماعية المرتبطة بالعطلات". "إذا كان السفر يجمع الناس معًا في مجموعات عائلية أكبر، أعتقد أننا سنرى المزيد من الحالات."

قال الخبراء أن ما تفعله عند وصولك إلى وجهتك هو الذي قد يعرضك لخطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث قال أرميتاج"إن السلوكيات التي ينخرط فيها الأشخاص بمجرد وجودهم هناك أو بمجرد عودتهم من المحتمل أن يكون لها التأثير الأكبر"ويؤكد على أهمية التباعد الجسدي وارتداء القناع والاختبار.

وجدت دراسة جديدة من أوروبا ، لم تتم مراجعتها بعد ، أن نوعًا جديدًا من الفيروس ربما تم إحضاره إلى دول أوروبية أخرى عن طريق السياح الذين يقضون إجازتهم في إسبانيا، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة أكثر سهولة في الانتقال من سلالات أخرى.

إن الإصابة بالفيروس في وجهتهم هي مخاطرة يتحملها المسافرون، هذا الخطر أكبر إذا لم يتبعوا تدابير السلامة، قال الدكتور هنري وو ، الأستاذ المشارك وكبير الأطباء في كلية جامعة إيموري: "من المؤكد أن اتباع جميع القواعد الأساسية في جميع الأوقات أغطية الوجه في الأماكن العامة ، ونظافة اليدين ، وحمل معقم اليدين ، والتباعد الاجتماعي - أمر مهم للغاية" .

وقال: "أعتقد أنه من المهم حقًا أن يستوعب المسافرون هذه المسافة بحيث يكونون دائمًا على بعد 6 أقدام من الآخرين ، في كل موقف ، وليس فقط عند الوقوف في الصفوف".