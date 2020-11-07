هل يجب على الجميع استخدام اختبارات الشم لفحص كورونا ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمثل إحدى أفضل الطرق لاحتواء انتشار COVID-19 في التعرف السريع على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ومنعهم من نقله إلى الآخرين، وذكرتقريرمجلة " The Lancet"، أن فحوصات درجة الحرارة الآن تُستخدم كأداة فحص عامة لتحديد الأشخاص المصابين بـ COVID-19، وقد تكون أصحبت عنصر رئيسي في تدابير الاحتواء، ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة العلمية على أن فحوصات درجة الحرارة تتيح الكشف الموثوق عن COVID-19.

كبداية تقوم الماسحات الضوئية المحمولة بقياس درجة حرارة الجلد فقط، والتي يمكن أن تكون متغيرة ، بدلاً من درجة الحرارة الأساسية - وهناك مشكلات تتعلق بالمعدات غير الموثوق بها.

وتشيرالبيانات الواردة من تطبيق ZOE COVID Symptom Study البريطاني، إلى أن أكثر من نصف الأشخاص (57٪) الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 لا يصابون أبدًا بالحمى، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة يعانون منها لمدة يومين فقط في المتوسط، لذا ليس من المستغرب أن يفشل فحص درجة الحرارة في المطارات في اكتشاف معظم المصابين.

إذا كان استخدام فحوصات درجة الحرارة للكشف عن COVID قد يوفر أكثر من مجرد شعور زائف بالأمان، فماذا يجب أن نفعل بدلاً من ذلك؟

استخدام "اختبارات الشم" لتحديد حالات COVID

ساعدت البيانات المأخوذة من 4 ملايين مستخدم للتطبيق البريطاني، على تأكيد أن فقدان حاسة الشم كان أحد الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 في أبريل.

ووفقا للتقرير، فقد تم تسليط الضوء على 65٪ من البالغين الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ببريطانيا وقد أفادوا بفقدان حاسة الشم ، مع عدم تعرض نسبة كبيرة منهم أبدًا لارتفاع في درجة الحرارة ، بينما يزيد قليلاً 40٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالحمى.

بالنسبة لحوالي 16٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، كان فقدان حاسة الشم هو العرض الوحيد لديهم.، الأهم من ذلك ، أنه أثناء الإصابة بـ COVID-19 ، يستمر فقدان الشم لمدة 7 أيام وغالبًا ما يكون أطول ، بينما تستمر الحمى لمدة 3 أيام فقط لمعظم الأشخاص.

كما أظهرت دراسة أجراها علماء في كلية لندن الجامعية "UCL"، أن أكثر من 75٪ من الأشخاص الذين أفادوا بفقدان حاسة الشم خلال الموجة الأولى من الفيروس، ثبتت إصابتهم بأجسام مضادة لفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أعراض كلاسيكية أخرى على واحد من كل أربعة منهم.

بشكل عام، تشير البيانات إلى أن الفقد المفاجئ لحاسة الشم هو عرض مبكر أكثر شيوعًا لـ COVID-19 من الحمى في جميع الفئات العمرية، فهو مؤشر أفضل 20 ضعفًا للاختبار الإيجابي لـ COVID-19 لدى الأشخاص الأصغر سنًا ومؤشرًا أفضل 13 ضعفًا لدى كبار السن من أي أعراض أخرى.

بناءً على هذه النتائج ، قد يكون استخدام "اختبارات الشم" بدلاً من فحوصات درجة الحرارة طريقة أفضل للفحص على نطاق واسع في أماكن مثل المطارات وأماكن الضيافة. بينما تبدو فكرة رائعة من الناحية النظرية ، لسوء الحظ ، هناك مشكلة.

من السهل التحقق من التغييرات في حاسة الشم لديك ويمكن القيام به يوميًا من المنزل باستخدام أدوات منزلية بسيطة معطرة مثل القهوة أو الليمون أو الأعشاب أو الجبن كريه الرائحة، إذا اكتشفت أي تغييرات مفاجئة في حاسة الشم لديك أو لدى أطفالك ليست طبيعية بالنسبة لك، فيجب عليك عزل نفسك واختبار COVID-19 في أقرب وقت ممكن.