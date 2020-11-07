شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تجرى دراسة على طفرات كورونا بالدنمارك وتأثيرها على اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت طفرة فيروس كورونا الموجودة في حيوانات المنك المستزرعة في الدنمارك يمكن أن تؤثر على فعالية اللقاحات.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، قالت الدنمارك وهي مصدر رئيسي لفراء المنك ، إنها قد تحتاج إلى قتل ما يصل إلى 17 مليون من حيوان المنك بسبب الخوف من انتشار الطفرة الجديدة إلى البشر.

فيما أكدت سواميناثان"نحن بحاجة إلى الانتظار لنرى ما هي الآثار المترتبة ، ولكن لا أعتقد أنه يجب علينا التوصل إلى أي استنتاجات حول ما إذا كانت هذه الطفرة المعينة ستؤثرعلى فعالية اللقاح أم لا ليس لدينا أي دليل في الوقت الحالي على أنها ستؤثر ".

وأوضحت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لفيروس كورونا في برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية ، إن طفرات الفيروس التاجي في المنك يجب أن تدرس بشكل صحيح قبل أن يتمكن الخبراء من تحديد ما إذا كان هناك أي مضاعفات وأي نوع.

وأشارت قائلة "ما نفهمه هو أن حيوانات المنك قد أصيبت بملامسة البشر ، وتنتشر في المنك ومن ثم يمكن أن تنتقل مرة أخرى إلى البشر. لذلك هناك دائمًا قلق عندما يكون لديك دوران وانتقال من البشر إلى الحيوانات ثم من الحيوانات إلى البشر".

ووفقًا للخبراء، فإن الطفرات طبيعية ويراقب الخبراء جميع التغيرات في الفيروس منذ البداية، وفي هذه الحالة ، هناك اقتراح بأن بعض هذه الطفرات قد يكون لها بعض الآثار، لكن هناك حاجة إلى إجراء الدراسات المناسبة لتقييم ذلك.

وقال مايكل ج. رايان ، المديرالتنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن هذه الطفرة المعينة تتصرف بشكل مختلف عن غيرها.

مشيرا "قد يكون له توقيع مختلف قليلاً ، لكنه لا يزال هو نفس الفيروس ما يتعين علينا تقييمه بمرور الوقت هو ما إذا كان لهذا الفيروس أي اختلاف في انتقاله أو شدته السريرية أو ما إذا كان هناك أي آثار على التشخيص أو اللقاحات".