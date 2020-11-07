شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تصرح بأول اختبار يكتشف الأجسام المضادة من عدوى كورونا الحديثة أو السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بإجراء اختبار مصلي يكتشف الأجسام المضادة من عدوى كورونا الحديثة أو السابقة، وهي أجسام مضادة ترتبط بجزء معين من الفيروس .

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريح استخدام طارئ (EUA) لمجموعة cPass SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Detection Kit ، والتي تكتشف على وجه التحديد هذا النوع من الأجسام المضادة.



الموافقة على اختبار للأجسام المضادة FDA

على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء قد أصدرت سابقًا ترخيص طوارئ EUAs لأكثر من 50 اختبارًا للأجسام المضادة (الأمصال)، فإن هذه الاختبارات لا تكشف إلا عن وجود أجسام مضادة ملزمة، حيث ترتبط هذه الأجسام المضادة الملزمة بالعامل الممرض ، مثل الفيروس ، ولكنها لا تقلل بالضرورة من العدوى وتدمير الخلايا.

ووفقا لمديرمكتب الإدارة: " فإن القدرة على اكتشاف الأجسام المضادة المعادلة يمكن أن تساعدنا في اكتساب نظرة ثاقبة إضافية، حول ما قد يعنيه وجود الأجسام المضادة للمرضى بينما نواصل مكافحة فيروس كورونا COVID-19".

مضيفا: أنه لا يزال هناك العديد من الأشياء المجهولة حول ما قد يخبرنا به وجود الأجسام المضادة لـفيروس كورونا عن المناعة المحتملة، بينما تصريح اليوم يمنحنا أداة أخرى لتقييم هذه الأجسام المضادة بينما نواصل البحث عن هذا الفيروس ودراسته، ولكن يجب ألا يفسر المرضى النتائج على أنها إخبارهم بأنهم محصنون، أولديهم أي مستوى من المناعة من الفيروس ".

تحذرإدارة الغذاء والدواء المرضى من استخدام نتائج هذا الاختبار، أو أي اختبار مصلي ، كمؤشر على أنه يمكنهم التوقف عن اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم والآخرين ، مثل التوقف عن التباعد الاجتماعي ، أو التوقف عن ارتداء الأقنعة أو العودة إلى العمل.

وتذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا المرضى بأنه لا ينبغي استخدام اختبارات الأمصال لتشخيص العدوى النشطة ، حيث إنها تكتشف فقط الأجسام المضادة التي يطورها الجهاز المناعي استجابة للفيروس، وليس لتحديد الفيروس نفسه.