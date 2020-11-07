شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نزلات البرد المتكررة .. الأطفال محصنين ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث جديد أن بعض الأجسام المضادة المصنوعة لمحاربة نزلات البرد تعمل أيضًا على تحييد فيروس كورونا، ووجدت دراسة أجريت على أكثر من 300 شخص لم يصابوا بكورونا أن حوالي 5% من البالغين لديهم هذه الأجسام المضادة متعددة الاستخدامات ومع ذلك، في مجموعة من أقل من 16 عامًا، ارتفعت هذه النسبة إلى 44%، ولا يستطيع العلماء حاليًا شرح سبب اختلاف وجود هذه الأجسام المضادة المتقاطعة بين البالغين والأطفال.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ،أجريت الدراسة على أكثر من 300 شخص لم يصابوا بـ Covid-19 أن حوالي 5%من البالغين لديهم هذه الأجسام المضادة متعددة الاستخدامات ومع ذلك ، في مجموعة من أقل من 16 عامًا ، ارتفعت هذه النسبة إلى 44 %.

درس البحث ، من UCL ومعهد فرانسيس كريك، الأجسام المضادة المنتشرة في عينات الدم المأخوذة قبل بدء جائحة الفيروس التاجي، والتي يعود تاريخها إلى عام 2011.

يقول البروفيسوربيتر أوبنشو، من إمبريال كوليدج لندن الذي لم يشارك في الدراسة، إن الطريقة التي استخدمها الباحثون تعتمد على قياس التدفق الخلوي ويمكنها اكتشاف أنواع الأجسام المضادة التي لم يتم رؤيتها في الدراسات الأخرى،توصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف أثناء تطويراختبارات الأجسام المضادة شديدة الحساسية لـ Covid-19.

لمعرفة مدى أداء اختبارات الفحص الخاصة بهم ، قارنوا دم المرضى المصابين بـ Covid-19 بالمرضى الذين لم يصابوا بالمرض، ووجدوا أن بعض الأشخاص الذين لم يتعرضوا لـ SARS-CoV-2 لديهم أجسام مضادة في دمائهم من شأنها التعرف على الفيروس.

في الاختبارات اللاحقة لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها ، رأوا أن 16 من 302 بالغًا (5.3%) يؤويون الأجسام المضادة للفيروسات المتقاطعة ، ولكن في مجموعة منفصلة من 48 طفلاً ، 21 (43.8 في المائة) لديهم هذه الأجسام.

في عينات مأخوذة من 50 امرأة حامل في مايو 2018 ، كان لدى خمس (10% أجسام مضادة تفاعلية، تعود جميع عينات الدم هذه إلى ما بين عامي 2011 و 2018 ، قبل وقت طويل من ظهور فيروس SARS-CoV-2 في ووهان ، في نوفمبر من العام الماضي.

يقول Kevin Ng ، المؤلف الرئيسي وطالب الدراسات العليا في مختبر المناعة الفيروسية في كريك: "تُظهر نتائجنا أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بهذه الأجسام المضادة المتفاعلة أكثر من البالغين"

يمكن أن يمنح البرد الشائع الأطفال مناعة ضد حالة فرط الالتهاب النادرة التي يسببها فيروس كورونا ،توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين أصيبوا سابقًا بنزلات البرد لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا تمنعهم من الإصابة بحالة شديدة الالتهاب تسمى MIS-C.

ينتج هذا المرض النادر عن الإصابة بفيروس كورونا SARS-CoV-2 ، وهو نفس العامل الممرض المسؤول عن جائحة COVID-19 الحالي، توصلت الأبحاث إلى أن الحالة ، المعروفة باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) ، تختلف عن كل من مرض كوفيد -19 ومرض كاواساكي.

ومع ذلك، لا يُعرف الكثيرعن سبب ظهور أعراض MIS-C على بعض الأطفال ، بعد حوالي شهر من الإصابة بالفيروس التاجي، تشمل مؤشرات المرض الطفح الجلدي والحمى وآلام البطن وكذلك التهاب الملتحمة والسعال والصداع.

قارن الخبراء في معهد كارولينسكا في السويد بين الأطفال الأصحاء والأطفال الصغار الذين يعانون من MIS-C ومرض كاواساكي، كشفت اختبارات الدم لـ 13 مريضًا من MIS-C و 28 مريضًا بمرض كاواساكي والأطفال غير المصابين أن مجموعة MIS-C تفتقر إلى الأجسام المضادة ضد نزلات البرد.

يقول الباحثون إنه من الممكن أن تلعب الأجسام المضادة التي تم الحصول عليها بعد الإصابة بنزلات البرد دورًا في التحكم في تطور MIS-C، يُعتقد أن الأجسام المضادة قد تم تصنيعها بعد الإصابة السابقة بالزكام ، وهو في حد ذاته نوع من فيروس كورونا.

يقول كيفين نج ، المؤلف الرئيسي وطالب الدراسات العليا في مختبر المناعة الفيروسية في كريك: تُظهر نتائجنا أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بهذه الأجسام المضادة المتفاعلة أكثر من البالغين.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب ذلك ، ولكن قد يرجع ذلك إلى تعرض الأطفال بانتظام لفيروسات كورونا الأخرى، يمكن أن تساعد هذه المستويات الأعلى التي لاحظناها عند الأطفال أيضًا في تفسير سبب عدم تعرضهم للإصابة بمرض شديد من COVID-19.

ومع ذلك ، لا يوجد دليل حتى الآن على أن هذه الأجسام المضادة تمنع عدوى السارس أو تنتشر، تستهدف الأجسام المضادة السنبلة الفيروسية الموجودة على سطح العامل الممرض الذي يرتبط بمستقبل ACE2 البشري وهذه الآلية تسمح لها بالتسلل إلى الخلية واختراق جهاز المناعة. يتكون السنبلة من وحدتين فرعيتين ، S1 و S2.

غالبًا ما تكون وحدات S2 متشابهة جدًا للعديد من أفراد عائلة الفيروس التاجي ، بينما يمكن أن تختلف وحدات S1 أكثر، يوضح جورج كاسيوتيس ، كبير مؤلفي الدراسة من كريك: تسمح الوحدة الفرعية S1 للفيروس بالالتصاق بالخلايا وهي متنوعة نسبيًا بين فيروسات كورونا ، في حين تسمح الوحدة الفرعية S2 للفيروس بالدخول إلى الخلايا وهي أكثر تشابهًا بين هذه الفيروسات ''.

يقول الدكتور جوليان تانج من جامعة ليستر إن اكتشاف أن البالغين أقل عرضة للإصابة بأجسام مضادة لفيروس كورونا غير مفاجئ ، كان [الأطفال] قد تعرضوا مؤخرًا لهذه الفيروسات التاجية الموسمية أكثر من البالغين (لذا فإن الاحتفاظ باستجابة أكثر تفاعلية) - ببساطة لأنهم أصغر سناً بكثير ، لذا فإن أجهزتهم المناعية أكثر "استعدادًا" للتعامل مع COVID-19 الجديد الفيروس ، كما يقول.