شكرا لقرائتكم خبر عن قصار القامة يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت دراسة أن الأشخاص قصار القامة قد يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بفيروس كورونا بسبب سقوط القطرات على الأرض، حيث قام الباحثون في سنغافورة بقياس الطريقة التي ينتقل بها Covid-19 بعد طرده من قبل شخص مصاب على بعد مترين من الآخرين.

وحسب ما ذكرته جريدة الديلى ميل البريطانية ، وجدوا بعد الانفجار الأولي للعطس أو السعال ، جزيئات الفيروس باقية لفترة وجيزة في الهواء وتسقط ببطء على الأرض، وقال الأكاديميون إن المسار التنازلي يعرض الأشخاص الأقصر لخطر أكبر لاستنشاق القطرات مقارنة بالأشخاص الأطول.

لقد اقترحوا على المراهقين والنساء وأي شخص أقل من 5 أقدام أن يبعدوا أكثر من مترين عن الآخرين، قاعدة المتران هي ما تنصح به حكومة المملكة المتحدة، حيث يبلغ متوسط ​​ارتفاع المرأة في المملكة المتحدة 5 أقدام و 3 و 5 أقدام و 9 للرجل،ومع ذلك ، تم إجراء الدراسة باستخدام الرسوم المتحركة على نموذج كمبيوتر لذلك لم تعكس سيناريو واقع الحياة.

يشير البحث أيضًا إلى أن الأطفال يجب أن يكونوا في خطر أكبر - لكن ثروة من الدراسات أظهرت أن الأطفال في سن المدرسة الابتدائية أقل عرضة للإصابة بالمرض من البالغين. يعتقد الخبراء أن هذه فائدة وراثية قد تكون مرتبطة بمستقبلات أقل يستخدمها Covid-19 لدخول الخلايا البشرية.

كتب الباحثون: يُنصح المراهقون والبالغون من قصار القامة بالحفاظ على مسافة اجتماعية أكبر من مترين من الأشخاص الأطول، قد يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة للخطر مقارنة بالبالغين بناءً على مسار السعال النزولي النموذجي، من المعروف أن الأقنعة الجراحية فعالة في حبس القطرات الكبيرة ، وبالتالي يوصى باستخدامها عند الضرورة.