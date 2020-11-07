10علامات تدل على أنك حامل بولد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - صبي أم فتاة؟ هذا ما تريد الأمهات الحوامل حديثًا معرفته! ستبدئين العد التنازلي حتى 20 أسبوعًا من إجراء فحص الموجات فوق الصوتية. لكن اعلمي أن جنس الطفل هو مرهون بـ" اللحظة". يكذب هذه الادعاءات الدكتور مصطفى الدم؛ اختصاصي النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وعمليات المناظير والتجميل النسائية، من مستشفى الزهراء.

د. مصطفى الدم

ما الذي يحدد جنس الطفل؟

إذا كان طفلك صبيًا، فستبدأ أعضاؤه التناسلية في النمو بعد حوالي تسعة أسابيع من حدوث الحمل، لكن جنس مولودك قد تشكل قبل هذا بفترة طويلة؛ حيث يتم تحديده في لحظة الحمل بالضبط عندما تم تحديد الحمض النووي الخاص به عن طريق اندماج البويضة والحيوانات المنوية.

من أجل تكوين الجنس الذكري، يقوم الحيوان المنوي الذي يحمل الكروموسومات Y بتخصيب البويضة (التي تحمل الكروموسوم X). نتيجة لذلك، سيحصل طفلك على زوج كروموسوم XY. (الفتاة لديها زوج كروموسوم XX).

بمجرد أن تبدئي في اكتشاف العلامات المبكرة للحمل ستبدئين بالتخمين، إليك هذه العلامات التي شعرت بها نساء خضن التجربة، لكن اعلمي أن الموضوع كله لبث المرح في نفسك

1. غثيان الصباح

غثيان الصباح

قاويل الجدات: إذا لم يكن لديك غثيان الصباح، أو تعانين من الحد الأدنى منه، فهي علامة بأنك حامل بصبي.

الحقيقة: العلم لا يدعم هذا الادعاء. ومع ذلك، ركزت جميع الدراسات على غثيان الصباح الشديد، المعروف أيضًا باسم التقيؤ المفرط هيبراميزز جرافيدار (HG). وجدت دراسة نشرت عام 2001 في مجلة Epidemiology أن النساء اللواتي تم تشخيصهن بـ HG كن أكثر عرضة لإنجاب فتيات أكثر من الأولاد. لكن الأمر ليس محسوماً، ولا يمكن الاستناد على هذه العلامة في إنجاب الصبي.

2. شكل البطن

شكل البطن

أقاويل الجدّات: إذا كان بطنك منخفضاً فهي إحدى علامات حملك بصبي!

الحقيقة: شكل البطن ليس مؤشرًا على جنس الطفل. لكنه بالتأكيد يدل على مقدار الوزن الذي اكتسبته، وإن كنت حاملاً بتوأمين وما إذا كان هذا هو حملك الأول أم لا.

3. الرغبة الشديدة في تناول الطعام أنواع معينة من الطعام

تناول أنواع معينة

أقاويل الجدّات: ما هو شغفك؟ إذا كنت تشتهين طعامًا مالحًا أو حامضًا، فقد حان الوقت لترحبي بصبي. هل تشتهين اللحوم؟ إنه ولد!

الحقيقة: الرغبة الشديدة في تناول الطعام لا تدل على جنس الطفل، لكن رغباتك تخبرك بمعلومات مهمة حول ما يحتاجه جسمك. فإذا اشتهيت الأطعمة المالحة فهذا يعني أن جسمك بحاجة إلى المزيد من الدهون الصحية، وإذا اشتهيت اللحوم، فأنت تحتاجين إلى المزيد من الحديد في نظامك الغذائي.

4. شهية كبيرة للطعام

الرغبة الشديدة بالأكل

أقاويل الجدّات: إذا كنت جائعة طوال الوقت، فهذه علامة على وجود ولد.

الحقيقة: الكلام غير معقول! ومع ذلك فقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 244 امرأة حاملاً في الولايات المتحدة أن النساء اللائي يحملن الأولاد يستهلكن سعرات حرارية يومية أعلى بنسبة 10 في المائة من أولئك اللائي يحملن الفتيات.

5. نمو الشعر

نمو الشعر

أقاويل الجدات: إنها إحدى العلامات الأكثر شيوعًا لوجود ولد.

الحقيقة: يمكنك أن تشكري الفيتامينات وهرموناتك لا سيما زيادة هرمون الأستروجين؛ ما يجعل شعرك جميلاً. إذا ألقيت نظرة خاطفة على الفيتامينات، التي تناولتها قبل وأثناء الحمل، فسترين العديد من العناصر الغذائية (مثل الزنك والبيوتين وفيتامينات ب الأخرى) التي تعد من أهم العناصر الغذائية لصحة الشعر والأظافر. كما يلعب نظامك الغذائي أيضًا دورًا كبيرًا في صحة الشعر.

6. برودة القدمين

أقاويل الجدّات: هل تشعرين بالبرد؟ إنها واحدة من علامات إنجابك بصبي.

الحقيقة: هناك عدة أسباب لبرودة القدمين أثناء الحمل، منها ضعف الدورة الدموية والاعتلال العصبي وقصور الغدة الدرقية وفقر الدم. هذا عدا إذا كنت معرضة لخطر الإصابة بسكري الحمل، فمن المهم مراقبة أي من هذه العلامات للتأكد من سلامة الحمل. بالطبع، قد يكون السبب في برودة القدمين هو الشتاء، أو أن منزلك بارد، أو أنك بحاجة إلى ارتداء بعض الجوارب المريحة! لكن ليس الحمل بصبي بالتأكيد!

7. لون البول

لون البول

أقاويل الجدّات: البول الداكن يعني أنك حامل بولد.

الحقيقة: يمكن أن يخبرك بولك بالكثير من الأشياء. يمكن أن يخبرك ما إذا كنت في فترة التبويض (باستخدام شريط LH)، ويمكنه إخبارك إذا كنت حاملاً (مع اختبار hCG)، ويمكن أن يخبرك إذا كنت تعانين من الجفاف.

ورغم أن البعض يقول إن درجة الحموضة في البول هي مؤشر موثوق به على جنس الطفل (زيادة البول القلوي يعني وجود طفل رضيع)، إلا أنه يمكن تغيير درجة حموضة البول من خلال الأطعمة والمكملات والأدوية.

8. حالة الجلد

جفاف البشرة

أقاويل الجدات: الجلد الجاف يعني أنك حامل بولد.

الحقيقة: الكلام ليس صحيحاً، لكن لا يمكن تجاهله لتجنب أمور أخرى، لكن هذا ليس من الأعراض التي يجب تجاهلها. إذا كنت تعانين من جفاف شامل، فحاولي زيادة كمية الماء التي تتناولينها. إذا كنت تشربين بالفعل ثمانية أكواب، فأنت تحتاجين زيادتها لتصبح 10 أكواب لترطيب بشرتك. وإذا كنت تعانين من جفاف وحكة في البطن، فهذا بسبب شد الجلد وتمدده، حاولي ترطيبه بزيت جوز الهند.

9. Linea nigra

أقاويل الجدات: هل يمتد لينيا نيغرا على طول قفصك الصدري؟ هذه إحدى علامات إنجابك بصبي.

الحقيقة: هذا كلام لا يؤخذ به فعلامة. Linea nigra هي مجرد واحدة من علامات الحمل التي تؤثر على البشرة في هذه الحالة، تقوم هرموناتك (تحديدًا هرمون تحفيز الخلايا الصباغية) بتغيير أجزاء الخلايا التي تنتج الصباغ، ونتيجة لذلك، ترى العديد من النساء الحوامل أن هذا الخط يمتد عبر منتصف البطن وصولاً إلى الجزء العلوي من خط البكيني. لا تقلقي بشأن هذا الخط! إنه غير ضار وينتج عن نفس الهرمونات التي تغمق الهالة استعدادًا للرضاعة الطبيعية، ويختفي اللون بالتدريج بعد الولادة.

10. انخفاض معدل ضربات القلب

ضربات القلب

أقاويل الجدّات: إذا كان معدل ضربات قلب الجنين منخفضًا ، فهذه إحدى علامات إنجاب ولد.

الحقيقة: هذا مضلل بعض الشيء، حيث يتراوح معدل ضربات قلب الجنين الطبيعية أثناء الحمل من 120 إلى 160 نبضة في الدقيقة، على الرغم من تباطؤها قليلاً قبل الولادة مباشرة (فهي لا تزال ضعف معدل ضربات قلب الشخص البالغ!) ويختلف معدل ضربات القلب من طفل إلى آخر، وأي تغيرات فيها تعتمد على عمر الحمل أكثر من جنس الجنين. ورغم زيف هذا التوقع، إلا أن بعض القابلات يستخدمن هذا كمؤشر وبعض الأمهات يصدقنه

ماذا عنك؟

هل كانت أي من هذه العلامات التي تشير إلى وجود ولد صحيحة بالنسبة لك؟ هل خمنت بشكل صحيح جنس طفلك؟ شاركينا رأيك في المربع أدناه.