مراحل نمو الطفل الإدراكي منذ مولده..مع التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً -

النمو الإدراكي للطفل أمر يصعب التعرف عليه؛ بينما من السهل قياس التغيرات في وزن وحجم المولود الجديد؛ وذلك لأن الإدراك يحدث داخل الدماغ، وأجزاء دماغ طفلك هي التي تتحكم في الوظائف الجسدية الموجودة بالفعل، فيعرف المولود كيف يتنفس ويتغذى وينام، ويتبرز، و كل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة. ولكن للسؤال عن مراحل نمو الطفل الإدراكي منذ مولده وحتى ينهي مرحلة الطفولة المبكرة كان لقاؤنا والدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال

مراحل النمو الإدراكي

دماغ مولودك الجديد

مولودك ليس قادراً بعد على التعامل بشكل كامل مع الذاكرة واللغة والتنسيق الجسدي، الأمر يحتاج لمهارات، ويطلق على هذه العملية "التطور الإدراكي للطفل"

عندما يكون عمر طفلك بضعة أسابيع، يدرك أنه يمكنه أن يجعل الأمور تحدث، ولكن قدرته على التذكر ستتطور بمرور الوقت

في عمر شهرين سوف يقوم بالمزيد من الركل، ولكنه ينسى ما يجب القيام به لتحقيق هذا التأثير بنفسه بعد بضعة أيام

في عمر ستة أشهر، من المرجح أن يتذكر ما يجب القيام به لمدة أسبوعين، قدرة طفلك على الربط بين أفعاله وبين ما يلي من أفعال كنتيجة يسمى "تمييز إدراك"

بعد هذا السن راقبيه حين يبدأ في التواصل، واحدة من أوائل الإشارات الجسدية التي يظهرها هي؛ إشارته أنه يريد أن تحمليه

بعد بلوغه نحو عمر ستة أشهر، من المرجح أن يتحول من تحريك فمه وقرع ألعابه ببعضها إلى تفهم أنها تفعل أشياء مختلفة

خطوات تساعدين بها طفلك على تنمية إدراكه

يمكنك أن تلعبي دورا في مساعدة طفلك

نمو قدرات طفلك الإدراكية تحدث بشكل طبيعي، ولكن يمكنك أن تلعبي دوراً كبيراً في مساعدته

الوالدان أكثر اهتماماً بكيفية تطور أدمغة أطفالهم، ونتيجة لمشاركة الآباء في تنميتهم، يصبح الأطفال أكثر ذكاءً

من بعد ولادة طفلك مباشرة،تجدينه يتطلع إلى ما حوله ويتعلم؛ فيميز المولود رائحتكِ وصوتكِ، ويحب أن يتأمل في وجهكِ

راقبي طفلك واستجيبي لإشاراته

إنه يتحرك في الوقت المناسب على إيقاعات الكلام ويقود حركات الشفاه، ولَو راقبتِ طفلك بعناية فسوف تعرفين متى تستجيبين لإشاراته

امتلاك ألعاب مناسبة لعمر طفلك يساعد أيضاً، لكن حاولي أن لا تفرطي في إعطاء طفلك ألعاباً

الكثير منها سوف تشتت ذهنه، والطفل المشتت الذهن يجد صعوبة في التركيز على شيء واحد

هل يرتبط الذكاء بنمو الطفل؟

منذ الولادة وحتى ثلاثة أشهر..طفلك يقلدك

ينمو كل طفل بحسب سرعته الخاصة، ولكن يمكننا أن نكوّن توقعات عامة عن القفزات في الفهم الذي يمر عبره الطفل وهو يكبر ودلالتها على الذكاء

من الولادة حتى عمر ثلاثة أشهر مثلا .. طفلك يحب صوتك العالي النبرة، ويمكن أن يتوجه نحوه، ولو أخرجت لسانك له، فسوف يقلدك

طفلك لا يفهم بعد أنه يمكنه أن يجعل الأمور تحدث؛ في عمر ستة أسابيع، هو لا يدرك أنك غير موجودة عندما لا تكونين معه

ولا يفهم أنك أنت نفس الشخص في كل مرة تكونين معه، الغرباء ليسوا مخيفين له، طفلك لا يمانع أن يحتضنه أي شخص

تطور النمو الإدراكي لطفلك وفقا لأشهر نموه

من 3-6 أشهر يعرف أين يتوقف

ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر

الآن طفلك يمكنه أن يجعل الأمور تحدث، إنه يعرف أين يتوقف ومن أين يبدأ كل شيء آخر، مدركاً أنه حتى لو تلامست لعبتان، فهذا لا يجعلهما لعبة واحدة

طفلك يمكنه التصنيف؛ أريه ست صور لقطط، وراقبي مفاجأته عندما تكون الصورة السابعة لكلب!

قومي بترتيب اثنتين أو ثلاث مرايا، واجلسي مع طفلك أمامها، فإنه يحب رؤية الكثير من صورك في المرايا

طفلك يحب صورته في المرآة

عند بلوغه خمسة أشهر، سيكون مزعجاً. إذ بحلول ذلك الوقت يعلم أنه لا يجب أن يكون له سوى أم واحدة

عند بلوغ طفلك ستة أشهر سيكون سعيداً بالوصول، ومسك وقرع ألعابه ببعضها

ووضعها في فمه، إنه يستخدم الشكل والملمس واللون لتسميتها، ويمكنه تمييز أن اللعبة التي يحملها هي التي قد رآها من قبل

سبعة إلى تسعة أشهر..

يزحف إلى دميته

طفلك يعرف اسمه الآن، وأصبح لا يرتاح للغرباء والأماكن غير المألوفة

طفلك قادر على وضع الخطط؛ يمكنه أن يقرر أن يزحف إلى دميته أو يلقي نظرة على ما تحت الطاولة، ويستخدم الألعاب بشكل صحيح

طفلك يقوم بتقليد الشيء الذي قمت به أمس، لو تعلم لعبة جديدة كإسقاط شيء ما من سريره، فسوف يكون حريصاً على محاولة تجربتها ثانياً

احترسي ما لو قام بإسقاط ملعقته من كرسيه المرتفع! وإذا قمت بإخفاء لعبة، فإنه ربما لن يبحث عنها

تسعة أشهر إلى ١٢ شهراً..

يتمسك بك ويبكي عند تركه

طفلك يتمسك بك ويبكي عند تركه، يعلم أنك موجودة حتى عندما لا يستطيع أن يراك، ولكن إذا كان يرى نفسه في المرآة، فإنه لا يدرك أن الصورة له

طفلك يصدر أصواتاً ذات مغزى، والتي ستصبح أول كلماته، يبدو أن سلوكه مخطط بشكل أكثر، وأنه أفضل في توقع ما سيحدث

12شهراً إلى ١٨ شهراً .. يخبرك ما يريد بخليط من الكلمات والأفعال، كما أنه يمكنه أن يقلد الأفعال أيضاً، خصوصاً ما تقومين به، حتى أنه قد يقلد شيئاً قد رآك تعملينه في الأسبوع الماضي

يفتح الخزائن ويفرغ القمامة

طفلك فضولي في كل شيء، يفتح الخزائن، يفرغ القمامة، فهو في مهمة اكتشاف ما حوله

عندما يواجه مشكلة، فسوف يحاول حلاً واحداً، ثم يحاول آخر، فَلَو فُقد شيء أو أُخفي، فإنه قادر على أن يبحث عنه بشكل منهجي

18شهراً إلى ٢٤ شهراً..

تتظاهر بعمل شيء وتقلدك

عمر طفلك يقارب السنتين.. في بداية وضع الكلمات معاً، ويمكنه التفكير بشيء في ذهنه، محاولاً حل المشكلة بالتفكير فيها وليس عن طريق تجربة حلها، طفلك يبحث عن الأشياء حيث تركها، ويتظاهر بعمل شيء ويقلدك

طفلك حنون ورقيق، ويمكن أن يكون مجادلاً وصعباً وغير واقعي حول ما يمكنه القيام به، عدم ارتياحه قد يؤدي إلى نوبات غضب، ويتشبث بك في الحالات الغريبة

عند بلوغه ١٨ شهراً فإنه لا يمانع أن يلعب الأطفال الآخرون بألعابه، ولكن عندما يبلغ عمره سنتين يقوم بانتزاع ألعابه منهم

يحب أن يكون مع الأطفال

يحب أن يكون مع الأطفال، ولكن لا يلعب معهم إلا إذا كانوا أكبر منه، ولا يضع نفسه مكان شخص آخر

يعتقد أن ضرب الآخرين له لا يضره، كما يفترض أن ضربه إياهم لا يؤذيهم في المقابل، ولو اصطدم بكرسي فسوف يقول إن الكرسي هو الذي أضر به

وعند بلوغه ١٨ شهراً، فلو وضعت أحمر الشفاه على جبينه وأجلسته أمام المرآة، فسوف يقوم بمسح المرآة

وعند بلوغه ٢١ شهراً، فإنه يدرك أن "هذا أنا"، ويقوم يمسح جبهته؛ ذاكرة طفلك آخذة في التحسن، وأنه يلاحظ لو افتقد صفحة من كتابه

هل فكرت في النمو الإدراكي الأدبي عند الأطفال من 3-19 عاماً؟

لكل مرحلة ما يناسبها من القراءة

من المعروف أن الطفل يمر بمراحل مختلفة من النمو الإدراكي ولابد من معرفة هذه المراحل؛ لأن لكل مرحلة منها ما يناسبها من أنواع القراءة والأدب

مرحلة الطفولة من ( 3-5) سنوات

من3-5 ..قصص من البيئة من حوله

ويكون الطفل فيها ملتصقاً بأبويه ولا يعرف من محيطه سوى البيئة الضيقة المتمثلة بالبيت حديقة أو شارع، وما يشاهده فيها من حيوان ونبات ولا يتجاوز إحساس الطفل في هذه المرحلة سوى الشعور بالبيئة المحيطة، ولذلك فإن أنسب أنواع القراءات: الحكايات والقصص الواقعية المعبرة عن هذه البيئة المحدودة، ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة الواقعية والخيال المحدود بالبيئة

مرحلة الطفولة من (5-8 ) سنوات

من 5-8..القراءة في الخيال

وهي مرحلة يأخذ فيها الطفل التطلع إلى معرفة ما وراء الظواهر الطبيعية، فيتخيل أن وراءها شيئاً، ومن أجل ذلك يجنح بخياله إلى سماع قصص الغيلان والأقزام والسند باد وما شابهها من الأدب، ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة الخيال الحر

مرحلة الطفولة من ( 8-12 ) سنة

من 8-12..قصص البطولة والمغامرات

وهي مرحلة تظهر لديهم غريزة حب المقاتلة والسيطرة والغلبة، ولذلك فإن القراءة الملائمة لهم هي: قصص البطولة والمغامرات، ويجب أن نختار لهم من ماله معنى سليماً، وما خلا من الطيش والتهور، مثل قصص البطولات والشجاعة، ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة المغامرة

مرحلة المراهقة من (13-19) سنة

من13-19..قصص تعالج مشاكل المجتمع

ويبدأ الميل فيها إلى القصص الغرامية، وهنا يأتي واجب المربي في تقديم القصص التي ترمي إلى غرض شريف، ويعني الأطفال في هذه المرحلة قراءة القصص التي تعالج المشكلات الاجتماعية علاجاً ينتهي بانتصار الحق والفضيلة على الشر والرذيلة