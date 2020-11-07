7 أشكال لمرض كورونا..بصمة خاصة لكل شكل بالدم

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - لم يعد فيروس كورونا مجرد فيروس يهدد العالم بأكمله ، بل بات لغزا محيرا للعلماء لم يستطيعوا فك شفرته برغم من مرور ما يقارب 11 شهر على تفشيه .

توصل علماء نمساويون إلى أن هناك 7 أشكال لمرض كوفيد-19 الناجم عن عدوى فيروس كورونا المستجد سارس كوف 2- في حالاته المعتدلة، وأنه يترك بصمة خاصة بالدم .

ونبدأ من النمسا، حيث أجرى علماء في جامعة فيينا الطبية MedUni Vienna دراسة نشرت في مجلة الحساسية (Allergy) بقيادة عالم المناعة وينفريد ف. بيكل وعالم الحساسية رودولف فالنتا، وذلك وفق بيان صادر عن الجامعة.

وشملت الدراسة 109 أشخاص في طور التعافي من كورونا و98 من الأصحاء في المجموعة الضابطة، وأظهرت أن هناك 7 “أشكال من المرض” (forms of disease) في حالات مرض كوفيد-19 المعتدل (mild COVID-19) أي الحالات التي مع مسار مرض خفيف.

كما توصلوا إلى أن المرض يترك وراءه تغيرات كبيرة في جهاز المناعة، حتى بعد 10 أسابيع. ويمكن أن تلعب هذه النتائج دورا مهما في علاج المرضى وفي تطوير لقاح فعال.

7 مجموعات من الأعراض حددها العلماء:

1- أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مع حمى وقشعريرة وإرهاق وسعال.

2- أعراض شبيهة بالزكام: مع التهاب الأنف والعطس وجفاف الحلق واحتقان الأنف.

3- آلام المفاصل والعضلات.

4- التهاب العين والأغشية المخاطية.

5- مشاكل الرئة، مع الالتهاب الرئوي وضيق التنفس.

6- مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والغثيان والصداع.

7- فقدان حاسة الشم والتذوق، وأعراض أخرى.

وقال الباحثون “في المجموعة الأخيرة وجدنا أن فقدان حاسة الشم والذوق يؤثر في الغالب على الذين لديهم جهاز مناعي شاب”.

بصمة كوفيد-19 في الدم

في الوقت نفسه، أثبت العلماء أن كوفيد-19 يترك وراءه تغييرات طويلة يمكن اكتشافها في دماء المتعافين من المرض، تشبه إلى حد بعيد بصمات الأصابع.

وأكد العلماء أن “النتائج التي توصلنا إليها تساهم في فهم المرض بشكل أفضل وتساعدنا في تطوير لقاحات محتملة، حيث أصبح لدينا الآن إمكانية الوصول إلى المؤشرات الحيوية الواعدة ويمكننا إجراء مراقبة أفضل”.

وأضافوا “تُظهر الدراسة أن جهاز المناعة البشري يتضاعف “doubles up” عند الدفاع ضد كوفيد-19 من خلال العمل المشترك للخلايا المناعية والأجسام المضادة، مثل الدفاع في فريق كرة القدم. الخلايا قادرة أيضا على حفظ تحركات معينة من جانب الفيروس (تذكرها) وتستجيب لها”.