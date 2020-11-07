عارض طويل الأمد لفيروس كورونا … فقدان السمع يمكن أن يستمر لأشهر

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 05:22 مساءً - لا يزال العلماء في طور اكتشاف الفيروس المستجد، ولا زالت المعلومات حوله تتوالى يوما بعد يوم، وفي هذا الإطار نشر موقع “ميرور” البريطاني مقالا تحدث فيه عن عارض طويل الأمد لفيروس كورونا ويستمر حتى بعد الشفاء، وجاء في المقال الذي ترجمه لكم موقع “صوت بيروت انترناشونال” ..

في حين أن العديد من مرضى كوفيد-19 يعانون من الأعراض فقط لبضعة أيام ، إلا أن الآخرين يعانون من مشاكل لعدة أشهر بعد الإصابة.

أصبح هذا معروفاً على نطاق واسع باسم كوفيد الطويل، والآن حذرت دراسة جديدة من أن بعض مرضى كوفيد الطويل يعانون من فقدان السمع لعدة أشهر.

بحث باحثون من جامعة أنجليا روسكين في مشاكل السمع التي تؤثر على مرضى كوفيد-19 ، على المدى القصير والطويل.

في الدراسة ، قام الفريق بتحليل 3,103 مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من طنين الأذن – وهي حالة تسبب رنين مستمر أو طنين في الأذنين.

وكشف التحليل أن 40٪ من المشاركين عانوا من تفاقم طنين الأذن وسط عدوى كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن غالبية المشاركين كان لديهم طنين موجود مسبقاً ، إلا أن عدداً صغيراً أفاد بأن ظروفهم ناتجة في البداية عن تطوير أعراض كوفيد-19.

هذا يشير إلى أن طنين الأذن يمكن أن يكون أحد أعراض كوفيد الطويل في بعض الحالات.

وقال الدكتور إلدري بيوكس ، الذي قاد الدراسة: “تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على التعقيدات المرتبطة بتجربة طنين الأذن وكيف يمكن أن يكون لكل من العوامل الداخلية ، مثل زيادة القلق ومشاعر الوحدة ، والعوامل الخارجية ، مثل التغييرات في الروتين اليومي ، تأثير كبير على الحالة.

“يبدو أن بعض التغييرات التي أحدثها كوفيد-19 كان لها تأثير سلبي على حياة الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن. وأفاد المشاركون في هذه الدراسة أن أعراض كوفيد-19 تزداد سوءاً ، حتى بدء طنين الأذن وفقدان السمع. هذا شيء يجب فحصه عن كثب من قبل كل من الخدمات السريرية وخدمات الدعم.”

تأتي الدراسة بعد فترة وجيزة من اكتشاف باحثين من مستشفى ماساتشوستس العام أن الطفح الجلدي هو أيضاً مشكلة شائعة بين الذين يعانون من كوفيد الطويل.

في الدراسة ، قام الفريق بتحليل 990 حالة كوفيد طويلة من 39 دولة ، ووجد أنه في المتوسط، عانى المرضى من أعراض جلدية لمدة 12 يوماً.

ومع ذلك ، أبلغ بعض الأشخاص عن مشاكل في الجلد لمدة تصل إلى 150 يوماً.

تراوحت مشاكل الجلد هذه من الطفح الجلدي إلى تورم الأصايع ، بينما عانى العديد من المرضى من “أصابع كوفيد”

قالت الدكتورة إستر فريمان ، التي قادت الدراسة: “حدد سجلنا مجموعة فرعية لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً من المرضى الذين يعانون من أعراض جلدية طويلة الأمد من كوفيد-19”.

“نسلط الضوء على المرضى الذين يعانون من تورم الأصابع ، المعروف أيضاً باسم أصابع كوفيد ، الذين لديهم أعراض لمدة تصل إلى 150 يوماً”.

“تضيف هذه البيانات إلى معرفتنا بكيفية تأثير كوفيد-19 على العديد من أجهزة الأعضاء المختلفة ، حتى بعد تعافي المرضى من العدوى الحادة. يمكن أن يوفر الجلد نافذة بصرية للالتهاب الذي قد يحدث في أماكن أخرى من الجسم.”