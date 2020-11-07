شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

السبت 7 نوفمبر 2020

تعهد جو بايدن، الذي يتمتع بفرص جيدة للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بالتصدي للجائحة "في اليوم الأول" له في البيت الأبيض.



سجلت الولايات المتحدة، الدولة الكثر تضررا في العالم من كوفيد-19، حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد الجمعة مع 127 ألف إصابة.

وأصيب عدد من المسؤولين البارزين في إدارة دونالد ترامب بالفيروس في الأسابيع القليلة الماضية، كان آخرهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الذي أعلنت وسائل إعلام أميركية في ساعة متأخرة الجمعة أن نتيجة فحصه جاءت إيجابية.

وفيات

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و243 ألفا و513 شخصا على الأقل في العالم منذ ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس السبت 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 49 مليونا و316 الفا و540 إصابة مثبتة منذ أن ظهر الوباء.

والبرازيل هي البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 162 ألفا و15 ثم الهند التي سجّلت 125 ألفا و562 وفاة والمكسيك حيث أعلنت 94323 وفاة وتليها المملكة المتحدة مع 48475 وفاة.

المنك

أعلنت ست دول هي الدنمارك وهولندا وإسبانيا والسويد وإيطاليا والولايات المتحدة أنها رصدت إصابات بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بمزارع تربية حيوانات المنك لفروها، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وكانت الدنمارك حذرت من أن تحول الفيروس يمكن أن يهدد فاعلية أي لقاح مستقبلي وأمرت بالتخلص من كافة هذه الحيوانات على أراضيها والمقدر عددها بما بين 15 و17 مليونا.

ومنعت بريطانيا السبت دخول جميع الأجانب غير المقيمين على أراضيها القادمين من الدنمارك، بعد رصد الفيروس المتحول المرتبط بمزارع المنك، في البشر.

اجراءات جديدة

قررت الحكومة الإيطالية، ليل الجمعة السبت، إجراءات دعم جديدة للقطاعات الاقتصادية والأسر المتضررة من التدابير التقييدية الأخيرة، بقيمة 2,5 مليار يورو، بحسب وسائل الإعلام.

تم الإعلان عن اغلاق "مناطق حمراء" جديدة الجمعة، هي لومباردي وبييمونتي وفالي دا أوستا وكالابريا، ودخل فرض حظر التجول في جميع أنحاء إيطاليا الجمعة عند الساعة 22,00 (21,00 ت غ) ولغاية 3 ديسمبر.

إصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني السبت ان مهاجمه البلجيكي ايدن هازار ولاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو اصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وبالتالي سيكون على ريال خوض مباراته الأحد ضد فالنسيا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني من دون لاعبيه.

لقاح

توقع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز توفر لقاح بحلول نهاية العام بعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا من شأنه حقن 10 ملايين شخص من سكان البلاد والبالغ عددهم 44 مليون نسمة.