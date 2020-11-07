شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغني «الزنجبيل» عن أدوية الكلسترول والضغط؟ استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، فوائد مشروب الزنجبيل، مؤكدا أنه لا يغني عن الدواء في حالة الكلسترول أو الضغط، رغم فوائده العديدة.

وقال النمر إن من فوائد الزنجبيل:

*يقلل الكلسترول الضار في الدم 10%

*يخفض الضغط (الانقباضي ٦ ملم زئبق،انبساطي ٢ ملم زئبق)

وأضاف الدكتور خالد النمر، أن الزنجبيل لا يغني عن أدوية الكلسترول أو الضغط، مضيفا أن (5جرام) في اليوم أكثر من كافية لحصول الفائدة أعلاه.