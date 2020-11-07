بعد زيادة قياسية للإصابات.. قيود جديدة بإيران لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران إجراءات عزل عام جديدة، السبت، بعد تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن أحدث بيانات الوزارة سجلت 9450 إصابة جديدة و423 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 673250 والوفيات إلى 37832.

وفرضت الحكومة الإيرانية في الآونة الأخيرة قيوداً جديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من تفشي الفيروس، وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني مزيداً من الإجراءات السبت.

واعتباراً من الثلاثاء، ولمدة شهر واحد، سيتعين وقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية في الساعة السادسة مساء.