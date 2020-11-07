ما هي خطورة استبعاد اللحوم من وجباتنا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 03:21 مساءً - منذ 3 ساعات

البعض يحاول استبعاد اللحوم من برنامجه الغذائي، لاسباب تختلف من شخص الى اخر، لكن الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، كشفت عن ضرورة عدم التخلي عن اللحوم موضحة ما الذي يحدث للجسم عند القيام بذلك.

ووفقا لها، اللحوم الحمراء هي أفضل مصدر للبروتين عالي الجودة، مع أحماض أمينية أساسية. كما أن اللحم يحتوي على نسبة عالية من العناصر المعدنية وغير المعدنية والفيتامينات المهمة للصحة.

وتقول، “قيمة اللحم تكمن في احتوائه على عناصر معدنية نادرة سهلة الامتصاص وفيتامين В12 وعنصر الحديد. وكما هو معروف، فيتامين В12 ضروري جدا للجهاز العصبي، ونقصه يسبب تنمل اليدين والقدمين، ومشكلات في الحركة، وفقر الدم والتعب، وفقدان الذاكرة والهلوسة والبارنويا”.

وتضيف، يؤدي نقص الحديد المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، إلى فقر الدم وانخفاض الوظائف الادركية للدماغ. ويعتقد أن كبد الحيوانات يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد وأن اللحوم الحمراء غنية بفيتامين В12 حيث أظهرت نتائج الدراسات الأخيرة أن 100 غرام من اللحم توفر 64% من حاجة الجسم اليومية منه.

وتنصح الدكتورة بعدم تناول اللحوم الحمراء أكثر من 203 مرات في الأسبوع، وتناول بدلا منها الأسماك ولحوم الدواجن والأرانب، بحسب “نوفوستي”.