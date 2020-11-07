شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف وفاة سنوياً بسببها في المملكة.. استشاري يوضح أخطر أنواع السمنة طبيًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور أحمد الغامدي استشاري الجراحة العامة والسمنة أناخطر أنواع السمنه طبياً هي السمنه المتوسطه ( البطن والخصر والأرداف).

وقال “الغامدي” عبر تغريدة له بحسابه الشخصي على موقع تويتر، إن علاج هذه السمنة لا يتم بعمليات الشفط المعروفة بـ”شفط الدهون”، مُضيفًا: “الدهون هي نتيجة لمرض السمنه، عالج السبب وليس النتيجه”.

فيما أشار استشاري الجراحة العامة إلى أنأنجح الوسائل لعلاج السمنة هي رياضه المشي السريع المتصاعد، وقطع السكريات وتقليل الكربوهيدرات مثل الخبز والأرز.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة بالمملكة إلى وجود 20 ألف وفاة سنوياً بسبب أمراض السمنة، حيث تنفق المملكة أكثر من 19 مليار ريال سنوياً لمكافحة السمنة والأمراض المصاحبة لها وأعراضها، وبحسب مختصين فإن معدل السمنة بالمملكة وزيادة الوزن أكثر من 70 %، وأن أكثر من 36 % من سكان المملكة مصابون بمرض البدانة القاتلة،