595 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا.. وتعافي 619

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، السبت، تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و619 حالة شفاء، فضلاً عن 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 335 إصابة و611 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 67 ألفاً و39 شخصاً، بينهم 26 ألفاً و870 حالة نشطة، ووفاة 920.

وتشهد ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يومياً.