العالم يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس كورونا في يوم واحد.

وسجلت الصحة العالمية 581 ألفا و679 حالة في مختلف أنحاء العالم خلال 24 ساعة، الجمعة.



يشار إلى أن تلك الحصيلة أعلى بـ24 ألفا من آخر أعلى حصيلة جرى تسجيلها في 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتجاوزت إصابات في مختلف أنحاء العالم 49 مليونا منذ بدء انتشار الفيروس أواخر العام الماضي.

ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الفعلي للإصابات اعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات المجمعة من جانب جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن 49 مليونا و345 ألفا و390 إصابة على مستوى العالم حتى الساعة 0841 بالتوقيت العالمي، السبت.

وفيما يتعلق بالأرقام المطلقة، فإن الولايات المتحدة والهند والبرازيل هي الأكثر تضررا.

وتوفى أكثر من 1.2 مليون جراء (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا، بحسب إحصاءات الصحة العالمية.

والجمعة جرى تسجيل 8900 وفاة خلال 24 ساعة.