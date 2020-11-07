وفيات كورونا في روسيا تتجاوز عتبة الـ30 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، السبت، حاجز الـ30 ألفاً، بعد تسجيل 364 حالة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 30251.
كما سجلت روسيا 20396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 5829 إصابة في العاصمة موسكو ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و753836.
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