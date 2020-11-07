هذا ما تكشفه تجاعيد البشرة عن اسرار صحتك

تشير تجاعيد الوجه إلى أنّك تعانين من بعض المشكلات الصحية. إذاً أنظري إلى نفسك في المرأة وحددي منطقة ظهور التجاعيد لتعرفي ما تكشفه من أسرار صحتك.

1 خطوط الجبين الأفقية

يطلق على هذه الخطوط عادة اسم «خطوط القلق». ووجودها يعني أنك تعيشين حالة من التوتر في الكثير من الأحيان.

كما أنها تشير إلى أنك تتناولين كمية كبيرة من السكّريات والدهون ولا تشربين الكثير من الماء.

2 خط الحاجب الأيمن

يظهر هذا الخط العمودي القصير على أعلى أنفك على مقربة من حاجبك الأيمن. وهو يدلّ على أنّ أعضاءك الداخلية وخصوصاً كبدك لا تؤدي وظائفها بالطريقة الصحيحة. فاخضعي للفحوص اللازمة.

3 خط الحاجب الأيسر

يدل وجود هذا الخط العمودي القصير على مقربة من حاجبك الأيسر على أنك تعانين من مشكلة على مستوى طحالك. إذاً استشيري الاختصاصية لترشدك إلى طريقة علاجها.

4 خط الأنف

يظهر هذا الخط عادة على أنفك وتحديداً في موازاة زاويتي عينيك الداخليتين. وهذا يدلّ على أنّك تعانين من بعض أنواع الحساسية. إذاً إقصدي طبيبتك لتكتشفي السر.

5 خطوط قدم الإوزة

تعرفين أنها تلك الخطوط الرفيعة التي تظهر عند زاويتيّ عينيك الخارجيتين. وهي قد تكشف أنك تعانين من مشكلات في النظر. كما أنها قد تعني وجود اضطراب يرتبط بأعضائك الداخلية مثل معدتك وكليتيك وكبدك. وتشير أيضاً إلى أنك تحتاجين إلى تناول طعام صحي وإلى ممارسة التمارين.

6 الخطوط على جانبيّ الفم

رغم أنها تعني أنك دائمة الضحك والفرح، إلا أن هذه الخطوط تدلّ أيضاً على أنك تعانين من خلل في عمل البنكرياس. لذا عليك أن تتناولي أطعمة مفيدة في هذه الحالة مثل التوت والكرز والعنب والثوم والسبانخ.

7 خطوط الشفة العليا

قد تلاحظين ظهور هذه الخطوط أعلى شفتك العليا وأسفل أنفك. ويرتبط هذا عادة بصحّة طحالك. فإذا أردت أن تتجنبي إصابته بالاضطراب احرصي على تناول الخضار مثل الكوسى واللفت والجزر.

8 خطوط جانبيّ العنق

قد تتشكل بعض الخطوط على بشرة عنقك أسفل ذقنك. وهذا قد يدلّ على أنّ غدتك الدرقية لا تعمل بالطريقة الصحيحة. لذا من الضروري أن تستشيري طبيبتك. فقد تطلب منك تناول متممات تحتوي على الزنك وأن تمتنعي عن أكل الأطعمة الغنية بالغلوتين.

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