132 ألف فحص كورونا بالإمارات.. وتعافي 672

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 132.374 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 141.032 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأكدت الوزارة شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 137.608
كما أعلنت وفاة 4 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 514 حالة .
وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
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