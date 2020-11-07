زيادة قياسية لإصابات كورونا بأوكرانيا.. وإجمالي ألمانيا 642488

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أوكرانيا تسجيل عدد قياسي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 10746.

وقال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 450934، في حين بلغ عدد الوفيات 8312، بعد تسجيل 187 وفاة جديدة.

كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 23399 إصابة إلى 642488.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات زاد بواقع 130 إلى 11226.