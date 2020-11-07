شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض طويلة وقصيرة أبلغ عنها مرضى كورونا بعد التعافى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ايحاول العلماء فهم فيروس (COVID 19) ، وبالتالي محاولة إيجاد علاج ولقاح، غير أن الآثار اللاحقة لهذا الفيروس (بعد التعافي) قد أصبحت الآن مصدر قلق كبيرا.

فقد لوحظ أن COVID-19 يؤثر تقريبًا على جميع الأعضاء الحيوية في الجسم، بصرف النظر عن الأحداث الحادة مثل السكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب ، فإن الحالات المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم هي جزء من متلازمة ما بعد COVID، وستكون المرحلة طويلة المدى عندما يعود المرضى إلى منازلهم وما زالوا يتعافون.



أعراض كورونا

أعراض فيروس كورونا "COVID"

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" شملت أعراض كورونا المتعارف عليها ما يلى:

الإرهاق: مع مرض كورونا، كان الإرهاق طويل الأمد والضعف (الذي قد يستمر لأسابيع وشهور) نتيجة يُخشى منها كثيرًا.

ضيق التنفس: يمكن أن يكون ضيق التنفس وألم الصدر الشديد بعض الأعراض الأولية.

التوتر والقلق: الأرق والاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري (OCD) كانت شائعة بشكل شائع.

ووفقا لتقرير أطباء الرئة والجهاز التنفسي ، بمستشفيات إندرابراثا أبولو ، نيودلهي بالهند، فقد لوحظ في الشهرين الماضيين انه على الرغم من زيادة معدل الشفاء، إلا أنهم تم ملاحظة أيضًا زيادة في المرضى الذين تعافوا عادوا مع أمراض أخرى.

فمن بين جميع مرضى COVID-19 المتعافين ، كان هناك ما لا يقل عن 15-20 ٪ يعودون للحصول على المساعدة الطبية لمشاكل خفيفة إلى شديدة، وخاصة الأشخاص الذين تعافوا بعد حالة خطيرة من COVID 19 وتم وضعهم على دعم الأكسجين.

بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى ، كانت هناك حالتان لمرضى تعافوا تم علاجهم بعد ظهور مضاعفات بعد الشفاء من COVID-19.

تعرض رجل يبلغ من العمر 72 عامًا وسيدة تبلغ من العمر 64 عامًا ، وكلاهما من سكان دلهي ، لحالات خطيرة من COVID-19 وتم وضعهما على دعم الأكسجين عند علاجهما من الفيروس، ولكن بعد الاختبار السلبي تم تعافيهم وأعلنوا أنهم في حالة صحية جيدة في يوليو، ولكن في غضون أسبوع ، بدأوا في تطوير صعوبات في التنفس ، وسعال جاف مستمر ، وآلام حادة في الجسم ، وفقدان الشهية ، وفقدان الوزن الناتج.

تم تشخيص كلا المريضين بالتليف الرئوي الذي يظهر كمتلازمة ما بعد كوفيد النموذجية، وخضعوا لعلاج إعادة التأهيل وتلقوا علاجًا طبيعيًا للصدر والرئة مع تعديل النظام الغذائي، وبعد 6 أسابيع من المراقبة المستمرة والعلاج ، تعافى المرضى تمامًا.

"بعض المشاكل الشائعة التي أبلغ عنها المرضى بعد الإصابة بمشاكل الرئة COVID مع التهاب الشعب الهوائية وأعراض تشبه الربو ، تتطلب موسعات الشعب الهوائية للعلاج ، وقد زادت حالات التليف الرئوي ، حيث يعاني المرضى من الإجهاد وضيق التنفس ومستويات تشبع منخفضة - يحتاج هؤلاء المرضى إلى المدى الطويل إعادة التأهيل الطبي.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك زيادة في المرضى الذين يعانون من حالة التهاب عضلة القلب بعد COVID والتي تنطوي على معدل ضربات القلب غير المنتظم والمتقلب ، بسبب التهاب عضلات القلب، بخلاف هذه المشاكل الشديدة ، أبلغ المرضى الذين يعانون من آثار ما بعد الشفاء من COVID-19 أيضًا عن آلام في العضلات ، وتشنجات ، وحمى وإيقاف ، وفقدان الوزن لمدة 2-3 أشهر على الأقل بعد الشفاء ، ونطلق على هذه الحالة اسم ما بعد COVID متلازمة الالتهاب ".