الالتهابات المهبلية تسبب زيادة الوزن لهذه الاسباب

تعاني الكثير من النساء من الالتهابات المهبلية الناتجة عن الإصابة بأحد أنواع البكتيريا الضارة. وقد تكون هذه الالتهابات سهلة العلاج وقد تستمر لوقت طويل. أما ما لا تعرفه الكثيرات فهو أن هذه التهابات قد تمنع خسارة الوزن الزائد وإن تم اتباع حمية غذائية قاسية.

قد تؤدي بعض أنواع البكتيريا المسببة للالتهابات المهبلية إلى تراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم لأربعة أسباب مختلفة.

1 مخلفات البكتيريا

تتغذى بعض أنواع البكتيريا المسببة للالتهابات المهبلية من السكريات والنشويات والأدوية التي تتناولينها. كما أنها تتكاثر بفعل ذلك قبل أن تموت. وهكذا تبقى بقاياها في الدورة الدموية. وهذا ما يدفع الكبد إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخلص من تلك البقايا والسموم وإرسالها إلى الكليتين. وهكذا يصاب بالإرهاق فيخزن الكمية الفائضة من السموم إلى أن يتمكن من التخلص منها. ويختار لهذه الغاية الخلايا الدهنية وخصوصاً في مناطق الوركين والبطن والفخذين.

2 الرغبة في تناول الحلويات والخبز

لتتمكن من النمو، تحتاج بعض أنواع البكتيريا المسببة للالتهابات المهبلية إلى استهلاك السكّر. وهذا ما يسبب انخفاض مستوى السكر في دمك ويدفعك إلى الشعور بالرغبة في تناول الحلويات وبالتالي إلى اكتساب الوزن الزائد.

3 الشعور بالتوتر

تسبب مخلفات البكتيريا المسببة للالتهابات المهبلية ضعف جهازك المناعي وارتفاع مستوى الكورتيزول أو هرمون التوتر لديك. وهكذا يلجأ جسمك إلى الدفاع عن نفسه والحفاظ على حياته من خلال تخزين الدهون. كما أن الضغط النفسي قد يدفعك إلى تناول كمية كبيرة من الطعام.

4 التعب

تخلّف البكتيريا المسببة للالتهابات المهبلية في جسمك 97 نوعاً من السموم. وهذا يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة لديك مثل التعب وتشوش الأفكار والاكتئاب. ولهذا السبب لا تتمتعين بالقدرة على ممارسة التمارين التي تساعدك على خسارة الوزن الزائد.

وصفة طبيعية سهلة جداً

إذا أردت التخلص من الالتهابات المهبلية بسهولة ليس عليك سوى أن تلجئي إلى زيت جوز الهند. فهو يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومعززة للجهاز المناعي.

ولهذه الغاية طبقي هذه الوصفة: إمزجي ملعقة وسط من زيت جوز الهند مع نقطة من زيت شجرة الشاي الأساسي (اختياري). بللي قطعة قطن بالمزيج وطبقيها على المنطقة الحميمة. وافعلي ذلك من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً إلى أن تختفي الأعراض.

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