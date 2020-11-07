اصنعي صابونة الزنجبيل بنفسك لنحت الجسم وحرق الدهون

تحاول العديد من النساء العناية بصحة ورشاقة أجسامهنَّ، والوصول للجسم والوزن المثالي، وفي حل مشكلة المظهر المترهّل، فجميعنا يرغب بجسم مشدود أكثر، بطن مسطح، و ذراعين وساقين مشدودتين، وأحياناً كثيرة قد لا تستجيب بعض المناطق في الجسم إلى ممارسة الرياضة واتباع الحمية الغذائية كما يجب، فالوراثة والجينات قد تلعب دوراً كبيراً في أن تبقى هذه الأماكن محتفظة بالخلايا الدهنية فيها، مؤدية إلى مظهر غير متناسق للجسم.

تُطلعك"الجميلة" على صابونة الزنجبيل السحرية وعلى كيفية تحضيرها، والتي تُعتبر من أفضل وأجود أنواع الصابون وتتميز برائحتها الرائعة، ولا يختلف إثنان على فوائدها الصحية والجمالية، ولا بد أنَّك قرأت عنها الكثير، وعن نتائجها المذهلة في تخسيس الوزن الزائد، إذ تعمل على حرق الدهون المتراكمة في البطن والأرداف والفخدين، كذلك تساهم في شد الثديين ورفعهما، إضافة الى أنَّها تساعد في تفتيح البشرة ومنحها النضارة والنعومة.

طريقة تحضير صابونة الزنجبيل لنحت الجسم

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تحاول العديد من النساء العناية بصحة ورشاقة أجسامهنَّ، والوصول للجسم والوزن المثالي، وفي حل مشكلة المظهر المترهّل، فجميعنا يرغب بجسم مشدود أكثر، بطن مسطح، و ذراعين وساقين مشدودتين، وأحياناً كثيرة قد لا تستجيب بعض المناطق في الجسم إلى ممارسة الرياضة واتباع الحمية الغذائية كما يجب، فالوراثة والجينات قد تلعب دوراً كبيراً في أن تبقى هذه الأماكن محتفظة بالخلايا الدهنية فيها، مؤدية إلى مظهر غير متناسق للجسم.

تُطلعك"الجميلة" على صابونة الزنجبيل السحرية وعلى كيفية تحضيرها، والتي تُعتبر من أفضل وأجود أنواع الصابون وتتميز برائحتها الرائعة، ولا يختلف إثنان على فوائدها الصحية والجمالية، ولا بد أنَّك قرأت عنها الكثير، وعن نتائجها المذهلة في التخلص من الوزن الزائد، إذ تعمل على حرق الدهون المتراكمة في البطن والأرداف والفخدين، كذلك تساهم في شد الثديين ورفعهما، إضافة الى أنَّها تساعد في تفتيح البشرة ومنحها النضارة والنعومة.

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طريقة التحضير:



أبرشي صابونة الجلسرين في وعاء وأضيفي إليها ماء الورد، وحركي المزيج الى أن يذوب الصابون، ثم أضيفي باقي المُكوِّنات واستمري بالتحريك الى أن يصبح الخليط متجانساً، وبعدها ضعي الخليط على نار هادئة حتى الغليان، من ثم ارفعيه عن النار وصبّيه في قوالب مخصصة، واتركي القوالب حتى تتجمد ثم احفظيها داخل الثلاجة.

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طريقة الإستخدام:



واظبي يومياً ولمدة عشرة أيام، على تدليك مناطق جسمك التي تتراكم فيها الدهون بصابون الزنجبيل الذي تحتفظي به في الثلاجة، وذلك بحركات دائرية، وستلاحظين أنَّ الدهون بدأت تتفتت في جسمك.

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