شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد فى علاج أمراض العين.. العلماء ينجحون فى تجديد خلايا العصب البصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء طريقة جديدة لتجديد خلايا العصب البصري التالفة المأخوذة من الفئران وتنمو فى المختبر، قد يؤدي هذا التطور المثير إلى علاجات محتملة لأمراض العيون في المستقبل.ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealertيؤدي تلف الخلايا العصبية الكاملة النمو إلى عواقب لا رجعة فيها وتغيّر الحياة، لأنه بمجرد نضج الألياف العصبية، تفقد قدرتها على التجدد بعد الإصابة أو المرض، وتُظهر التجارب الجديدة كيف أن تنشيط جزء من آلية تجديد الخلايا العصبية، وهو بروتين يعرف باسم البروترودين، يمكن أن يحفز الأعصاب في العين على النمو بعد الإصابة.

مع مزيد من البحث يعد الإنجاز خطوة نحو علاجات مستقبلية للجلوكوما، وهي مجموعة من أمراض العيون التي تسبب فقدان البصر عن طريق إتلاف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ.

قال طبيب العيون كيث مارتن من جامعة ملبورن في أستراليا: "ما رأيناه هو أقوى تجديد لأي تقنية استخدمناها من قبل، في الماضي بدا من المستحيل أن نكون قادرين على تجديد العصب البصري لكن هذا البحث يظهر قدرة العلاج الجيني على القيام بذلك."

في هذه الدراسة ، قام العلماء بتحفيز الخلايا العصبية في العين لإنتاج المزيد من البروترين ، لمعرفة ما إذا كان هذا سيساعد في حماية الخلايا من التلف وحتى الإصلاح بعد الإصابة.

أولاً ، في الخلايا العصبية البصرية المزروعة في المختبر أظهر الباحثون أن تكثيف إنتاج البروترودين يحفز تجديد الخلايا العصبية التي تم قطعها بواسطة الليزر تجددت محاورهم المغزلية على مسافات أطول، وفي وقت أقل ، من الخلايا غير المعالجة.

بعد ذلك ، تم إعطاء الفئران البالغة العلاج الجيني حقنة مباشرة في العين تحمل تعليمات للخلايا العصبية لتصطدم بإنتاج البروترين، بقدر ما يبدو هذا مؤلمًا ، يمكن إجراء هذا الإجراء بأمان عند الأشخاص، بعد أسابيع قليلة وإصابة واحدة في العصب البصري ، كان لدى هذه الفئران عدد أكبر من الخلايا العصبية الباقية في شبكية العين مقارنة بالمجموعة الضابطة.

في تجربة أخيرة ، استخدم العلماء شبكية عين كاملة من الفئران التي تم استئصالها بعد أسبوعين من إعطائها دفعة بروترودين ، لمعرفة ما إذا كان هذا العلاج يمكن أن يمنع الخلايا العصبية من الموت في المقام الأول.

وجد الباحثون ، بعد ثلاثة أيام ، أن تحفيز إنتاج البروترودين كان تقريبًا "واقيًا للأعصاب تمامًا ، حيث لم تظهر شبكية العين هذه أي فقد للخلايا العصبية الشبكية، ويخطط العلماء الذين ينشرون هذا العمل أيضًا لدراسة ما إذا كان يمكن استخدام نفس التقنية لإصلاح الخلايا العصبية التالفة بعد إصابة الحبل الشوكي.