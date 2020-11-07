شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم ليلا يزيد من فرص الإصابة بفشل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تتطور على مدى سنوات عديدة، وتؤثر على الجميع تقريبًا في نهاية المطاف، يزيد من خطر تعرض الشخص لمشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومع ذلك ، قد لا يدرك الكثير من الناس حقيقة أنهم قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم ، وهي حالة تسمى ارتفاع ضغط الدم الليلي ، والتي يمكن أن يكون لها آثار مميتة، حسبما ذكر تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS .

وفقًا لدراسة يابانية جديدة ، فإن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الليل لديهم مخاطر أكبر للإصابة بفشل القلب وأشكال أخرى من أمراض القلب والأوعية الدموية، وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة Circulation أن ارتفاع ضغط الدم الليلي خطير ويصعب اكتشافه لأن فحوصات ضغط الدم الروتينية تتم عادة خلال ساعات النها. حتى الأشخاص الذين يكون ضغط الدم لديهم طبيعيًا أثناء النهار قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم الليلي.

أظهرت الدراسات أن ضغط الدم في الليل يعد مؤشرًا مهمًا للتنبؤ بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فيما أظهرت الدراسة الحالية أن ضغط الدم الانقباضي الليلي الرقم "الأعلى" - وهو 20 ملم من الزئبق أو ملم زئبق (وحدة قياس ضغط الدم) أعلى من قراءات النهار يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 18 %.

قال الدكتور كازومي كاريو ، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة جيتشي الطبية في توتشيجي باليابان: "تشير النتائج إلى أن ضغط الدم الانقباضي الليلي كان عامل خطر هامًا ومستقلاً لأحداث القلب والأوعية الدموية".

وأضاف الدكتور كاريو: "تسلط الدراسة الضوء على أهمية تضمين مراقبة ضغط الدم أثناء الليل في استراتيجيات إدارة المريض ، ونأمل أن تشجع الأطباء على التأكد من أن العلاج الخافض للضغط يخفض ضغط الدم بشكل فعال طوال فترة الجرعات التي تبلغ 24 ساعة".

قام باحثون يابانيون بتحليل إجمالي 6359 شخصًا باستخدام أجهزة مراقبة يمكن ارتداؤها لقياس ضغط الدم أثناء النهار والليل، كان لدى جميع المشاركين عامل خطر واحد على الأقل لأمراض القلب والأوعية الدموية ، ومعظمهم من ارتفاع ضغط الدم وخالٍ من أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية في الأساس، كان معظم المشاركين في الدراسة يتناولون أدوية للسيطرة على ضغط الدم لديهم.

خلال المتابعة الممتدة من عامين إلى سبعة أعوام للمشاركين ، وجد الباحثون أن هناك 306 حالة قلبية وعائية. لاحظوا أن أولئك الذين يعانون من ضغط الدم الانقباضي أثناء الليل20 ملم من الزئبق (ملم زئبق) أعلى من القراءة الانقباضية أثناء النهار كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وفشل القلب. ووجد الباحثون أيضًا أن اضطراب إيقاع ضغط الدم اليومي المتقطع كان مرتبطًا بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام ، وخاصة فشل القلب مقارنة بالإيقاع اليومي العادي.

لاحظ الباحثون أيضًا أن الأفراد الذين تم التحكم في ضغط الدم لديهم بالأدوية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية إذا انخفض ضغط الدم لديهم بشكل منخفض جدًا في الليل.

وأكد الباحثون إن قراءات ضغط الدم الليلية هي قياس أكثر دقة لصحة الدورة الدموية للفرد ، وأن هذه النتائج تشير إلى أهمية الاستراتيجيات الخافضة للضغط التي تستهدف ضغط الدم الانقباضي الليلي.

وقال الدكتور ريموند تاونسند ، الخبير الطبي في جمعية القلب الأمريكية ومدير برنامج ارتفاع ضغط الدم في جامعة بنسلفانيا ، أنه من الناحية المثالية ، سيتم إجراء جميع قياسات ضغط الدم في الليل ، وليس أثناء النهار.