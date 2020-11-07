شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون: تأخير علاج السرطان لمدة شهر يزيد من مخاطر الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يؤدي تأخير علاج السرطان لمدة شهر واحد فقط إلى تعريض المرضى لخطر الموت بشكل أكبر ، وفقًا لبحث نُشر هذا الأسبوع ، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا على الظروف الصحية الأخرى.

في دراسة جديدة نُشرت في المجلة الطبية BMJ ، وجد باحثون في بريطانيا وكندا أن التأخير في العلاج - سواء للجراحة أو العلاج الإشعاعي أو علاجات أخرى مثل العلاج الكيميائي – لـ 7 أنواع من السرطانات كان له تأثير كبير على وفيات المرضى.

قال المؤلف المشارك في كلية لندن للصحة والمناطق الاستوائية: "لم تكن هناك أبدًا محاولة منهجية للنظر في جميع الأدلة حول ما يعنيه التأخير في الأنواع المختلفة من العلاج لنتائج مرضى السرطان، ولأننا نعلم أن هذا يحدث لمرضى السرطان خلال جائحة Covid-19 ، فمن الضروري فهم التأثير الحقيقي".



التاخير فى علاج السرطان

وجدت الدراسة، أنه حتى التأجيل لمدة شهر واحد يمكن أن يعني أن المريض معرض لخطر الموت بنسبة من 6 إلى 13 %، وكلما طالت فترة انتظار العلاج ، زادت المخاطر.

وصف المؤلفون النتائج ، التي تستند إلى عشرات الدراسات الدولية التي نُشرت خلال العقدين الماضيين ، بأنها "واقعية"، ووفقا للباحثين، فأنه بالنسبة لغالبية السرطانات الرئيسية والعلاجات ، لا يوجد تأخير" آمن "في العلاج.

قدر الباحثون أن التأخير في الجراحة لمدة 12 أسبوعًا لجميع مرضى سرطان الثدي - أثناء عمليات الإغلاق Covid-19 وما تلاها ، على سبيل المثال - من شأنه أن يؤدي على مدار عام إلى 1400 حالة وفاة زائدة في بريطانيا ، و 6100 في الولايات المتحدة. دولة ، 700 في كندا ، و 500 في أستراليا.

اضطرت العديد من المستشفيات التي شهدت تفشيًا كبيرًا لفيروس كورونا في البداية إلى تأجيل الإجراءات غير الطارئة لتجنب تعريض المرضى للخطر.

وفي بريطانيا ، قال الباحثون إن عددًا من الحالات التي تعتبر آمنة للتأخير لمدة 10 إلى 12 أسبوعًا ، بما في ذلك جميع جراحات القولون والمستقيم (التعامل مع اضطرابات المستقيم والشرج والقولون).

تشير الدراسة، إلى أن هذا ليس هو الحال ويمكن ، في الواقع ، زيادة خطر الوفاة المبكرة بنحو 20 %، كما أن فترة تأخير مماثلة للعلاج الكيميائي لسرطان الأمعاء يمكن أن تزيد من خطر الوفاة بنسبة 44 %.

اعتمد الباحثون حساباتهم على تحليل 34 دراسة ، مع بيانات عن إجراءات سرطان المثانة والثدي والقولون والمستقيم والرئة وعنق الرحم ، وكذلك الرأس والرقبة، كانت هناك آثار سلبية أكبر لإيقاف العلاجات الأخرى ، مع تأجيل بعض العلاجات النظامية لسرطان القولون والمستقيم لمدة أربعة أسابيع المرتبط بزيادة بنسبة 13 % في خطر الوفاة.

رداً على الدراسة ، قال جوستين ستيبينج ، أستاذ طب السرطان وعلم الأورام الطبي في إمبريال كوليدج لندن ، إنه من المهم موازنة مخاطر Covid-19 مع تلك المرتبطة بالتأخير.