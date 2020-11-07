شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض مرض السكر من النوع الأول منها ألم بالمعدة والعطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داء السكري من النوع الأول هو حالة يقوم فيها جهازك المناعي بتدمير الخلايا التي تصنع الأنسولين في البنكرياس هذه تسمى خلايا بيتا، عادة ما يتم تشخيص الحالة عند الأطفال والشباب، لذلك كانت تسمى سكري الأطفال، في هذا التقرير نتعرف على أعراض مرض السكر من النوع الأول، بحسب موقع "webmd".

أعراض مرض السكر من النوع الأول

غالبًا ما تكون العلامات خفية، لكنها يمكن أن تصبح شديدة وتشمل:

-العطش الشديد

-زيادة الجوع (خاصة بعد الأكل)

-فم جاف

-اضطراب في المعدة وقيء

-كثرة التبول

-فقدان الوزن غير المبرر على الرغم من أنك تأكل وتشعر بالجوع

-إعياء

-رؤية ضبابية

-صعوبة في التنفس

-التهابات متكررة في الجلد أو المسالك البولية أو المهبل

- تغيرات المزاج

-التبول اللاإرادي لطفل جاف في الليل

تشمل علامات حالة الطوارئ مع مرض السكري من النوع 1:

-الاهتزاز والارتباك

-تنفس سريع

-رائحة الفواكه في أنفاسك

-آلام البطن

-فقدان الوعي (نادر)

أسباب مرض السكري من النوع الأول

الأنسولين هو هرمون يساعد على نقل السكر أو الجلوكوز إلى أنسجة الجسم تستخدمه خلاياك كوقود.

يؤدي تلف خلايا بيتا من داء السكري من النوع الأول إلى إيقاف العملية لا ينتقل الجلوكوز إلى خلاياك لأن الأنسولين غير موجود للقيام بهذه المهمة بدلا من ذلك ، فإنه يتراكم في الدم ، وخلاياك تتضور جوعا يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى:

-الجفاف. عندما يكون هناك سكر إضافي في دمك ، فإنك تتبول أكثر. هذه طريقة جسمك للتخلص منه. تخرج كمية كبيرة من الماء مع هذا البول ، مما يتسبب في جفاف جسمك.

-فقدان الوزن. الجلوكوز الذي يخرج عند التبول يأخذ معه سعرات حرارية. لهذا السبب يفقد الكثير من الأشخاص المصابين بارتفاع نسبة السكر في الدم الوزن. يلعب الجفاف دورًا أيضًا.

-الحماض الكيتوني السكري (DKA). إذا لم يتمكن جسمك من الحصول على ما يكفي من الجلوكوز للوقود ، فإنه يكسر الخلايا الدهنية بدلاً من ذلك. هذا يخلق مواد كيميائية تسمى الكيتونات. يقوم الكبد بإفراز السكر الذي يخزنه للمساعدة. لكن لا يمكن لجسمك استخدامه بدون الأنسولين ، لذلك يتراكم في الدم ، جنبًا إلى جنب مع الكيتونات الحمضية. يُعرف هذا المزيج من الجلوكوز الإضافي والجفاف وتراكم الأحماض باسم الحماض الكيتوني ويمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه على الفور.

-ضرر لجسمك بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم إلى الإضرار بالأعصاب والأوعية الدموية الصغيرة في عينيك ، وكليتيك ، وقلبك. يمكن أن تجعلك أيضًا أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين ، أو تصلب الشرايين ، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

-لا توجد طريقة للوقاية من مرض السكري من النوع 1. الأطباء لا يعرفون كل الأشياء التي تسببها لكنهم يعرفون أن جيناتك تلعب دورًا.

يمكن أن يحدث مرض السكري من النوع 1 جنبًا إلى جنب مع أمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل مرض جريفز أو البهاق.