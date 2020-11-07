شكرا لقرائتكم خبر عن شمع الأذن وسيلة جديدة لقياس مستويات التوتر وخطر الإصابة بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الإجهاد والتوتر اصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة خاصة فى ظل تفشى وباء كورونا ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق ومشاكل الصحة العقلية الأخرى ، وقد وجدت دراسة جديدة أن شمع الأذن قد يكون أفضل طريقة قياس مستويات الكورتيزول في الجسم، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS ارتفعت مشكلات الصحة العقلية خلال جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، ويشعر الباحثون بالقلق من أن أزمة الصحة العقلية قد تتبع أزمة الرعاية الصحية لـ COVID-19 التي يكافحها ​​العالم حاليًا، ولا توجد طريقة لقياس مستويات التوتر نظرًا لأن التوتر المزمن يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر كبير من اضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب ، فقد وجد الباحثون أنه من المهم إلى حد ما إيجاد طرق لقياس الشعور.

وفقًا للتقارير الأخيرة، توصل الباحثون إلى طريقة جديدة لجمع وتحليل شمع الأذن، والتي ستكون قادرة على الكشف عن مستويات هرمون الإجهاد، الكورتيزول، وقد تكون أيضًا طريقة بسيطة ورخيصة لتتبع الصحة العقلية للأشخاص المصابين بالاكتئاب والقلق.

والكورتيزول هو هرمون حاسم يفرزه الجسم عندما يكون الشخص متوترًا وينخفض ​​عندما تكون مسترخيًا وفي سلام.

والهرمون مسؤول عن استجابة "القتال أو الهروب" في البداية ، ولكن المستويات العالية من الكورتيزول في جميع الأوقات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جميع معايير صحتك تقريبًا بما في ذلك الجهاز المناعي وضغط الدم وغيرهما.

يوجد الكورتيزول في اللعاب والدم وحتى الشعر ومع ذلك ، فإن عينات الدم واللعاب لا تلتقط سوى لحظة واحدة من الزمن ، ويتقلب الكورتيزول بشكل كبير على مدار اليوم في هذا الصدد ، ولا تزال عينات الشعر قادرة على تقديم فكرة عن مستويات الكورتيزول على مدار أشهر ولكن تحليلها قد يكون مكلفًا قد لا يكون لدى بعض الأشخاص شعر كافٍ يمكن استخدامه كعينة لقياس مستويات الكورتيزول.

لذلك ، فكر أندريس هيران فيفيس ، المحاضر في معهد علم الأعصاب الإدراكي في جامعة لندن ومعهد الطب النفسي ، وزملاؤه في دراسة شمع الأذن لمستويات الكورتيزول يعتبر شمع الأذن مستقرًا ومقاومًا للتلوث البكتيري ويمكن أيضًا أخذه إلى المختبرات بسهولة لتحليله يمكن أن تكون أيضًا سجلات لمستويات الكورتيزول التي تمتد على مدار عدة أسابيع.

في دراسة صغيرة ، جمع الباحثون عينات من الدم والشعر وشمع الأذن من 37 مشاركًا في وقتين مختلفين عندما قارنوا موثوقية قياسات الكورتيزول من شمع الأذن الذي يتم مسحه ذاتيًا مع تلك الخاصة بالطرق الأخرى ، وجد أن الكورتيزول كان أكثر تركيزًا في شمع الأذن ، مقارنة بالشعر ، مما يجعل تحليلها أسهل.

في دراسة تجريبية صغيرة ، جمع الباحثون الدم والشعر وشمع الأذن من 37 مشاركًا في نقطتين زمنيتين مختلفتين في كل نقطة تجميع ، أخذوا عينات من شمع الأذن باستخدام حقنة من أذن واحدة وباستخدام طريقة المسحة الذاتية الجديدة من الأخرى، ثم قارن الباحثون موثوقية قياسات الكورتيزول المأخوذة من شمع الأذن ذات المسحة الذاتية مع تلك الخاصة بالطرق الأخرى.

ووجدوا أيضًا أن شمع الأذن أظهر تناسقًا أكبر في مستويات الكورتيزول مقارنة بالطرق الأخرى ، والتي كانت أكثر حساسية للتقلبات التي تسببها أشياء مثل استهلاك الكحول مؤخرًا.