مارسوا هذه التمارين الضرورية بعد الشفاء من كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 19 دقيقة

تختلف حالات المصابين بكورونا من شخص لآخر، إذ يحتاج قسما كبيرا من المصابين لفترة طويلة من العلاج للتعافي من الفيروس بسبب ضعف مناعتهم، بينما صرح الكثير من المتعافين بأنهم لم يشعروا بالأعراض والالام المصاحبة لكورونا، وهذا يعود لطبيعة تلقي الجسم للفيروس، وقد يشفى البعض خلال أيام قليلة دون أعراض تذكر حتى.

وفيما يلي مجموعة من تمارين اليوغا التي تساعد في تحسين صحة الجسم بعد التعافي من كورونا، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

تمارين الاسترخاء

ينصح بممارسة بعض تمارين الاسترخاء خلال فترة النقاهة، يمكن القيام بذلك في وضعية الاستلقاء أو الجلوس على كرسي. سيساعد ذلك على تحريك جميع المفاصل الحساسة مثل الكاحلين والركبتين والوركين والعمود الفقري والمعصم والكوع والكتف والرقبة، وتحسين الدورة الدموية وتقليل آلام الجسم.

تمارين التنفس

تساعد تمارين التنفس على تحسين وظائف الرئة وتطهير الجيوب الأنفية. يجب أن يتم ممارسة هذه التمارين برفق والقيام بثلاث جولات كل منها 30 ثانية كافية. أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب والحموضة في المعدة والفتق والقرص المنزلق يجب عليهم تجنب هذه التمارين. وينصح بممارسة هذه التمارين في الصباح الباكر. ما عليك سوى القيام بتنفس عميق لمدة 2-3 دقائق في وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

التأمل

سيكون التأمل محوريًا في عملية التعافي لأنه يساعد الجسم على الوصول إلى حالة من الاسترخاء تشبه النوم مما يعزز الشفاء والتجدد. كلما ازداد الاسترخاء لدينا، كلما كان تعافينا بشكل أسرع. عدوى كورونا متعبة جسديًا، لكنها يمكن أن ترهقنا عقليًا أيضاً بسبب القلق والتوتر الدائم الذي نشعر به أثناء المرض. تعتبر بعض العبارات الإيجابية أو الدعاء أو بعض التخيلات الإيجابية مثل المشي في حديقة جميلة وأخذ أنفاس عميقة، من الطرق الناجعة لتهدئة الحالة الذهنية وتحسين الصحة العقلية.