شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح سلوكيات غذائية خاطئة تؤدي إلى السمنة.. احذرها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى حدوث السمنة.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، الأكل بسرعة، والأكل في أطباق كبيرة، وتناول القليل من الماء والكثير من المشروبات الغازية، من العادات المؤدية للسمنة.
تجدر الإشارة إلى أن الأطباء ينصحون للقضاء على سمنة البطن اتباع الحمية الغذائية وفي مقدمتها الصيام المتقطع لمدة 16 ساعة يومياً، مع شرب الماء والتقليل من السكريات والدهون المهدرجة.
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