القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت إيطاليا 37809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة في أكبر حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، بتسجيل 446 وفاة مقابل 445 في اليوم السابق.
وإجمالا، سجلت إيطاليا 40638 وفاة و862681 حالة إصابة منذ ظهور الجائحة.
بريطانيا
أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 23287 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الجمعة، و355 وفاة بانخفاض عن اليوم السابق.
وبذلك يرتفع مجمل من توفوا في غضون 28 يوما من أول اختبار إيجابي لفيروس كورونا في بريطانيا إلى 48475، وعدد الإصابات إلى مليون و146 ألفا و484، وفقا للبيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا.. و23 ألف حالة في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.