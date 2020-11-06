ألمانيا تعلن جميع أنحاء إيطاليا "خطيرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صنَّفت الحكومة الألمانية جميع أنحاء إيطاليا كمناطق خطيرة بدءاً من الأحد المقبل بسبب الزيادة الهائلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

إضافة إلى ذلك، تمَّ وضع جميع الأراضي البرتغالية وكامل أراضي السويد والدنمارك تقريباً باستثناء جزر جرينلاند وجزر فارو، الجمعة، على قائمة المناطق الخطيرة التي يعدها معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، أنها سجلت 37809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقابل 34505 في اليوم السابق، وذلك في أكبر حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.

وأفادت الوزارة أيضاً بتسجيل 446 وفاة مقابل 445 في اليوم السابق.

وإجمالا، سجلت إيطاليا 40638 وفاة و862681 حالة إصابة منذ ظهور الجائحة.