شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة لـ Covid-19 تنخفض بشكل أسرع لدى البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت إحدى الدراسات إلى أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا ، التي أنشأها الجهاز المناعي لمحاربة كوفيد -19 ، تصل إلى ذروتها بعد 24 يومًا من الإصابة، في المتوسط، ومع ذلك ، فإنهم بعد ذلك ينخفضون بسرعة وينخفض ​​عددهم إلى النصف بعد حوالي 85 يومًا.

وحسب الديل ميل البريطانية، يستمر الانخفاض وتقل كمية الأجسام المضادة عن المستويات القابلة للاكتشاف لدى معظم الأشخاص بعد 137 يومًا من الذروة، إنه يثير مخاوف جديدة من أن الحماية من المرض لم تدم طويلاً وأن الناس قد يكونون قادرين على إعادة العدوى بعد التعافي في المرة الأولى.

تأتي البيانات من دراسة مستمرة لـ 3217 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في صندوق مؤسسة NHS التابع لمستشفيات جامعة أكسفورد (OUH)، وكشفت أيضًا أن الأجسام المضادة للفيروسات تستمر لفترة أطول لدى الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض وتتلاشى بشكل أسرع عند الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض ، وكذلك الشباب.

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أظهرت الأبحاث السابقة أنه على الرغم من وصول الأجسام المضادة إلى مستويات منخفضة بشكل لا يمكن اكتشافه ، إلا أن الجسم يحتفظ "بالمناعة الخلوية" عبر آليات مختلفة ، مثل الخلايا التائية.

من خلال قياس استجابات الأجسام المضادة في نفس العاملين في مجال الرعاية الصحية لمدة تصل إلى ستة أشهر ، تمكن الباحثون من تتبع ما يحدث بمرور الوقت، كما يسمح لهم بمعرفة كيف يتغير الاحتفاظ بالأجسام المضادة لمجموعات مختلفة من الناس.

وجد الباحثون أن زيادة العمر والعرق الآسيوي والأعراض السابقة المبلغ عنها ذاتيًا كانت مرتبطة بمستويات أعلى من الأجسام المضادة، على النقيض من ذلك انخفضت مستويات الأجسام المضادة لدى البالغين الأصغر سنًا بشكل أسرع ووصلت إلى ذروتها أقل.

قال أحد مؤلفي الورقة ، البروفيسور ديفيد إير ، من قسم صحة السكان بجامعة أكسفورد: `` قد تكون هذه النتائج مهمة: قد تكون الدراسات الحالية التي تستخدم الأجسام المضادة لتقييم عدد الأشخاص المصابين في مجتمع ما قد فاتت بعضًا منها الذين أصيبوا بالعدوى ، وخاصة الشباب والمصابين في وقت مبكر من الجائحة والمصابين بعدوى خفيفة أو بدون أعراض.

إن الأجسام المضادة طويلة العمر لدى كبار السن في سن العمل مثيرة للاهتمام ولم يتم شرحها بالكامل، لا يزال هذا مرضًا جديدًا ونحن نتعلم المزيد والمزيد عنه طوال الوقت.