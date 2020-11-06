المغرب يسجل 68 وفاة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 5398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وترفع الحصيلة الجديدة من الحالات إجمالي المصابين بالفيروس إلى 246349 حالة في المغرب. كما أفادت الوزارة بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4127 حالة. وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، 3205102 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي. ولفتت الوزارة المغربية إلى التأكد من 3739 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 200954 حالة.

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