الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، تسجيل 5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 101248 إصابة. وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وأشارت إلى أن 1786 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 382 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي. كما سجلت الوزارة الأردنية 76 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1136 حالة.

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