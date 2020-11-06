الجزائر تسجل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكشف الناطق الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار في تصريح صحفي، أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 60800 حالة.

كما أعلن عن وفاة 13 شخصا متأثرين بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى2024 وفاة.

ولفت إلى أن عدد حالات الشفاء زاد بمقدار 266 حالة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 41510 حالة شفاء .

