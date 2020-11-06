شكرا لقرائتكم خبر عن أجزاء الأجسام المضادة الدقيقة من حيوان اللاما لديها القدرة على علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن شظايا الأجسام المضادة الدقيقة والقوية من حيوان اللاما لديها القدرة على علاج كوفيد -19، وتُسمى الأجسام المضادة لحيوانات اللاما ``الأجسام النانوية'' ، وهى أصغر من الأجسام المضادة التي ينتجها البشر ولكنها أكثر فعالية في تحييد فيروس كورونا .

وحسب ما ذكرته الديلى ميل البريطانية ، وجد الباحثون أن جزءًا صغيرًا فقط من النانوجرام - أصغر مما يمكن رؤيته بالعين المجردة يمكن أن يمنع إصابة ما يصل إلى مليون خلية.

يقول الفريق ، من كلية الطب بجامعة بيتسبرج، إن هذا العلاج أسهل وأسرع وأرخص في الاستخدام من الأجسام المضادة التقليدية ويمكن توصيله مباشرة إلى الرئتين لمنع الفيروس من التسبب في أي ضرر.

قال كبير المؤلفين الدكتور يي شي ، أستاذ مساعد في بيولوجيا الخلية في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ: "الطبيعة هي أفضل مخترع لدينا"، إن التكنولوجيا التي طورناها مسوحات SARS- CoV-2لتحييد الأجسام النانوية على نطاق غير مسبوق ، مما سمح لنا باكتشاف الآلاف من الأجسام النانوية بسرعة مع تقارب وخصوصية لا مثيل لها. ''

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بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة Science ، استخدم الفريق حيوان لاما أسود يُدعى Wally لتوليد الأجسام المضادة، قام الفريق بحقن قطعة من البروتين الشائك لفيروس كورونا ، والتي يستخدمها العامل الممرض لدخول الخلايا البشرية وإصابتها.

بعد حوالي شهرين ، أنتج الجهاز المناعي للحيوان أجسامًا نانوية ضد الفيروس، باستخدام تقنية تسمى قياس الطيف الكتلي ، والتي تبحث في نسبة الكتلة إلى الشحن لجزيء واحد أو أكثر موجود في عينة ، حدد الباحثون الأجسام النانوية في دم الحيوان التي ترتبط بالفيروس بشكل أقوى، بعد ذلك ، لاختبار قوتهم ، قاموا بتعريض الأجسام النانوية لجزيئات فيروس كورونا الحية.

جزء صغير من النانوجرام من الأجسام النانوية كان قادرًا على تحييد ما يكفي من الفيروسات لإنقاذ مليون خلية من الإصابة، علاوة على ذلك ، يقول الفريق إن هذه الأجسام المضادة يمكن أن تبقى في درجة حرارة الغرفة لمدة ستة أسابيع ، على عكس الأدوية الأخرى.

يمكن أيضًا تطوير الأجسام النانوية لاستخدامها كضباب يمكن استنشاقه حتى يتم توصيل العلاج مباشرة إلى الرئتين، لأن الفيروس التاجي هو فيروس تنفسي ، يمكن للأجسام النانوية العثور عليه والتشبث به في الجهاز التنفسي قبل أن يتسبب في أي ضرر.

في المقابل ، تتطلب الأجسام المضادة البشرية التقليدية حقنة وريدية تخفف العلاج وتتطلب جرعة أكبر بكثير وتكلف المزيد من المال.